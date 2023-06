Sicilia: sicurezza sul lavoro e prevenzione, sinergia Arma carabinieri e Inail

Incontro tra il comandante della Legione, generale Castello, e il direttore regionale dell'Istituto

Incontro tra il generale di divisione Rosario Castello, comandante della Legione carabinieri Sicilia, e il direttore regionale Inail Sicilia, Giovanni Asaro. Al centro del faccia a faccia il bando Isi 2022, che destina alle aziende siciliane che investono in prevenzione oltre 21 milioni di euro e le attività svolte dall’Inail in favore del mondo scolastico, per la promozione della cultura della legalità e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Il generale Castello ha espresso la volontà di collaborare con l’Istituto per “rafforzare la sinergia tra le istituzioni e affermare, sempre più, i valori di legalità tra le nuove generazioni”.

Durante il colloquio, i vertici regionali delle due istituzioni hanno concordato anche sulla volontà di porre in essere iniziative regionali congiunte nel campo della sicurezza nel settore agroalimentare e nel contrasto alle irregolarità nel mondo del lavoro, grazie alle competenze tecniche e specialistiche dell’Arma e dell’Inail”.

Il direttore regionale Asaro si è intrattenuto a lungo con l’alto ufficiale e, al termine della visita, ha offerto, nel consueto scambio di doni, una pubblicazione edita dall’Inail sul restauro della storica sede dell’istituto a Venezia e ricevuto il volume che celebra il centosessantesimo anniversario di fondazione dell’Arma. Al termine dell’incontro Asaro ha invitato ufficialmente il generale Castello a partecipare alla tappa siciliana del Forum della prevenzione ‘Made in Inail’, che si svolgerà a Palermo, il prossimo 4 luglio, al Complesso monumentale dello Steri.