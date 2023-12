I siciliani “snobbano” il Natale… e anche i mercatini: l’indagine Holidu

Una curiosità interessante anche in termini turistici, visto che ricerche come "mercatini di Natale" non sembrano avere alcun appeal sui siciliani.

Il Natale non è la festività preferita in Sicilia. Holidu, portale di prenotazione di case vacanze tra i più noti d’Europa, ha condotto uno studio per svelare le regioni italiane più ossessionate dal Natale, analizzando le ricerche effettuate su Google durante l’ultimo anno. La Sicilia è appena 17esima nella classifica delle regioni italiane; se in Lombardia, in cima alla classifica, la mole delle ricerca arriva a 120mila referenze, nell’Isola si arriva appena a 35mila ricerche sull’argomento, di cui poco meno di un terzo dedicate all’albero di Natale.

Interessante in termini turistici, che appena 1.600 siano state le ricerche con argomento “mercatini di Natale”, che non sembrano avere particolare appeal sui siciliani. Per le vacanze di fine anno, insomma, non sembrano essere particolarmente coinvolti dall’atmosfera magica di Babbo Natale e degli elfi. Nell’Isola un certo rilievo lo raggiunge anche il presepe, con 3600 ricerche.

Natale, cosa piace in Sicilia: albero nel cuore degli isolani

Per la ricerca sono stati prese in considerazione 10 parole chiave maggiormente associate alla ricorrenza: “Natale”, “alberi di Natale”, “canzoni di Natale”, “mercatini di Natale”, “presepe”, “calendario dell’avvento”, “biscotti di Natale”, “regali di Natale”, “decorazioni natalizie” e “luci di Natale”. In tutte le regioni italiane, non solo in Sicilia, la parola chiave “alberi di Natale” è la più ricercata. A seguire, in Lazio, Lombardia e Campania si preferiscono le “canzoni di Natale” ai “mercatini di Natale”, su cui invece pare puntare il Trentino-Alto Adige, regione in cui la tradizione dei mercatini è radicata e di lunga tradizione, a differenza del Veneto in cui “mercatini di Natale” e “canzoni di Natale” hanno lo stesso identico volume di ricerca (5400).

La Lombardia in cima alla classifica nazionale

La regione italiana che pare più amare il Natale, per lo meno online, è la Lombardia, con un volume di ricerca complessivo che sfiora la soglia delle 120mila referenze, prima in rapporto alla popolazione ma anche in valore assoluto. Al secondo posto il Lazio con poco meno di 6mila ricerche totali, seconda anche in valore assoluto. Sul terzo gradino del podio, il Trentino-Alto Adige, con un volume di ricerca di quasi 11mila, non tantissime in valore assoluto ma alto in rapporto a una popolazione di poco più di un milione di abitanti. Seguono la Campania con oltre 50mila ricerche al quarto posto e le Marche con oltre 12mila ricerche. In ultima posizione, il Molise, con soltanto 1930 ricerche.

Le regioni e i Paesi che più amano il Natale nel 2023

Quali Paesi Europei e quali regioni italiane custodiscono l’amore più profondo per il Natale? Dicembre è ormai iniziato da un po’, e col passare dei giorni si avvicina anche quello che per molti è la ricorrenza più bella dell’anno! Nonostante le differenze culturali, lo spirito di questa ricorrenza in tutte le sue declinazioni risuona in tutta Europa, unendo i popoli di varie latitudini.

Ma quali sono le regioni italiane da un lato e i Paesi Europei dall’altro a essere più ossessionati dal Natale? Le sorprese non mancano, a testimonianza del fatto che il senso di questa festa vada ben oltre il significato meramente religioso.

La regione più amante del Natale è la Lombardia, davanti al Lazio. Il Trentino Alto-Adige chiude il podio (la classifica con i dati completi delle regioni italiane è disponibile sul sito Holidu). La Sicilia si piazza solo al 17esimo posto, rivelandosi una delle regioni meno legate al Natale (almeno per quanto riguarda le ricerche sul web).

A livello europeo, secondo l’indagine Holidu, i 5 Paesi europei più ossessionati dal Natale sono:

Paesi Bassi (punteggio di ossessione natalizia 100, con 183.100 ricerche); Regno Unito (punteggio di ossessione natalizia 99.10, con 691.400 ricerche); Danimarca (punteggio di ossessione natalizia 97.33, con 60.380 ricerche); Norvegia (punteggio di ossessione natalizia 96.18, con 55.400 ricerche); Irlanda (punteggio di ossessione natalizia: 90.20, con 49.590 ricerche).

