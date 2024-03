Sicilia regina del sole, oltre 200 le ore mensili: in cima alla classifica c’è Catania

Ben tre province dell'Isola sono tra le prime 8 d’Italia per maggiore durata di sole

La Sicilia è regina del sole anche nel 2023. Le città siciliane spiccano per il numero di ore in cui il sole splende alto nel cielo e dona giornate calde e piacevoli, perfette per poter vivere al meglio un territorio ricco di storia, arte, cultura e bellezze naturali.

Catania è la prima città italiana per numero di ore di sole mensili, seguita a stretto giro da Siracusa; qualche posizione, e si trova anche Palermo. I dati vengono da una ricerca svolta da Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze, che ha utilizzato i dati di World weather online, contando il numero medio di ore di sole al mese. Sono state prese sotto esame le 50 principali città italiane: le 47 più popolose con l’aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati ossia Potenza, Campobasso per il Molise ed Aosta, in modo da rappresentare l’intero territorio nazionale.

Catania è la prima città d’Italia con 275 ore di sole al mese

Al primo posto di questa classifica è Catania, con 274,9 ore di sole in media al mese. Scavalca in questo modo Siracusa, che aveva raggiunto il primato nel 2022. Le due città si trovano in realtà praticamente appaiate, con uno scarto, tra prima e seconda posizione, di poco meno di un’ora di sole al mese. Significa che in media ci sono circa 20 giorni di sole al mese, che permettono di vivere le due città al massimo delle possibilità in tutti i mesi dell’anno, anche in quelli invernali. È così che la stagione turistica può svilupparsi non solo nei mesi strettamente estivi e primaverili, ma lungo tutti i dodici mesi, in un percorso che può partire dalla spiagge per poi passare alle bellezze culturali e naturali del territorio.

Siracusa al secondo posto, a 274 ore di sole al mese

Anche Siracusa, infatti, oltre alla bellezza del mare offre tantissimo in termini di storia e cultura. Antica colonia greca, con i suoi tremila anni di storia, Siracusa offre innumerevoli monumenti, siti archeologici e musei, che permettono ai viaggiatori di rivivere le atmosfere di una Sicilia ancora antica, suggestiva ed evocativa. A Palermo, all’ottavo posto nell’elenco, sono stati registrate 249 ore medie di sole al mese, tanti giorni di cielo sereno e caldo che permettono di godere al meglio della ricchezza della città, caratterizzata dall’influenza di moltissime culture differenti: fenici e cartaginesi, romani e poi bizantini, passando per un periodo di colonizzazione araba che la resero uno dei principali centri del mondo islamico di allora, fino ai Normanni. Senza dimenticare le gioie dello street food e della cucina tipica siciliana.