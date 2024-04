La Sicilia al Vinitaly da protagonista

Partita la 56esima edizione della kermesse veronese: l’Isola la regione con la più vasta superficie bio. Sammartino: “La Regione sta facendo la sua parte destinando più di 40 milioni al comparto”

VERONA – È iniziata domenica scorsa la 56esima edizione del Vinitaly, il Salone del vino italiano, 4.000 le aziende presenti e 1.200 top-buyer: la Sicilia espone nello storico padiglione 2 con 139 cantine, tre associazioni (Assovini, Pro.Vi.Di e Vitesi), i consorzi di tutela Doc (Sicilia, Etna, Faro, Pantelleria, Docg Cerasuolo e Doc Vittoria), la Fondazione Sostain, la Regione e l’Istituto regionale del vino e dell’olio.

La Sicilia è la regione con la più vasta superficie bio

La kermesse proseguirà fino a mercoledì 17 Aprile ma i primi due giorni hanno confermato la crescita e soprattutto l’affermazione del brand Sicilia: negli ultimi anni le cantine dell’isola hanno ricevuto singoli apprezzamenti ma soprattutto riconoscimenti per la valorizzazione del territorio e dei vini di qualità oggi diventati notori. L’isola è la regione con la più vasta superficie bio con oltre 35.000 ettari e pari a circa il 30 % del totale nazionale: argomento battuto durante i diversi approfondimenti svolti nello spazio della Regione Siciliana e in particolare durante il convegno “La Sicilia enologica: tra ricerca ed innovazione” dove hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente nazionale Assoenologi Riccardo Cotarella.

Produzioni enologiche di alta qualità, cultura, paesaggio, tradizione e un affascinante panorama gastronomico con una cucina di alto livello che ha portato l’isola ad ottenere il riconoscimento di Regione Enogastronomica d’Europa 2025 da parte dell’International Institute of gastronomy, culture, arts and tourism.

Il brand Sicilia è uno dei protagonisti assoluti del Vinitaly

“Il brand Sicilia è uno dei protagonisti assoluti del Vinitaly – sottolinea l’assessore regionale all’agricoltura Luca Sammartino -. Il comparto rappresenta il made in Sicily in tutto il mondo raccontando il legame tra produzioni, cultura e territori e sta conquistando spazi all’interno dei mercati internazionali e la Regione sta facendo la sua parte orientando più di 40 milioni di euro laddove è necessario con una ricerca oculata per raggiungere un posizionamento sul mercato”.

Diversi gli eventi che si sono svolti all’interno del padiglione 2, dalle degustazioni guidate dal primo Master of Wine siciliano Pietro Russo agli approfondimenti dedicati agli spumanti con il giornalista Andrea Zanfi fino ai focus tematici come quelli sulle varietà reliquia e sul Vitrarolo o sulla sostenibilità nella viticoltura siciliana organizzato dalla Fondazione SOStain.

Presentata l’associazione dedicata a Marisa Leo, vittima di femminicidio lo scorso settembre, momenti di commozione e di riflessione nel ricordo di una donna del vino che sarebbe stata parte attiva a questa 56esima edizione del Vinitaly. Tra le tante iniziative per non dimenticare il coraggio di chi è stata in prima linea per il diritto delle donne di essere libere, la piantumazione di una barbatella, l’8 marzo a Roma, il primo step di un progetto più ampio con l’intitolazione a Marisa Leo, di un intero vigneto di circa 100 mq all’interno dello stesso Parco, di fronte le Terme di Caracalla.