SiciliAmbiente, cinema in vetrina a San Vito lo Capo

Andrà in scena fino al 22 luglio la storica rassegna, giunta alla XV edizione, che vuole promuovere le produzioni d’autore e il documentario. Tra gli eventi anche una mostra di Amnesty International

SAN VITO LO CAPO (TP) – Si è aperta lunedì e andrà avanti fino al 22 luglio via la 15esima edizione di SiciliAmbiente, il Festival diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu. Tra anteprime internazionali e italiane, in concorso: 8 documentari, 6 lungometraggi, 8 corti d’animazione e 12 cortometraggi. L’edizione di quest’anno è caratterizzata da: la giuria documentari, composta dall’attrice Sara Serraiocco, il regista Marco Antonio Pani, il giornalista Stefano Amadio e il produttore Luca Ricciardi e la giuria cortometraggi e animazioni, formata dal Ceo di Interfilm di Berlino Heinz Hermanns, dall’attrice Simona Malato e dall’armatore sociale di Mediterranea Alessandro Metz.

Tra le novità di questa edizione la Giuria Giovani, composta da una delegazione di studenti che ha lavorato al progetto SiciliAmbiente e Arpa a scuola insieme che assegnerà il premio Miglior cortometraggio italiano. Tra gli appuntamenti del festival la mostra, promossa da Amnesty International Italia, dal titolo 60 volti 60 anni di Gianluca Costantini. Una raccolta di ritratti, uno per ogni anno, dal 1961 al 2020, dalla fondazione del movimento a oggi. È uno dei progetti di Amnesty International Italia per celebrare i 60 anni dell’associazione. La mostra In via del Mulino sarà visitabile per tutta la durata della rassegna, dalle 19:00 alle 23:30, in via del Mulino.

Il Festival vuole promuovere e diffondere il cinema d’autore e il cinema documentario

Il Festival vuole promuovere e diffondere il cinema d’autore e il cinema documentario, favorendo il confronto tra i registi attraverso incontri e tavole rotonde. Annovera quattro sezioni competitive: un Concorso internazionale documentari; un Concorso internazionale lungometraggi di finzione, un Concorso internazionale cortometraggi (di finzione e documentari) e un Concorso internazionale dedicato all’animazione. Oltre ai premi in denaro di ogni sezione competitiva, attribuiti da una giuria di esperti e di personalità del cinema e della cultura, saranno assegnati il Premio AAMOD, il Premio “Diritti Umani” conferito da Amnesty International Italia, il Premio “Ambiente” conferito da Greenpeace Italia, il Premio Speciale TTPIXEL. A questi si aggiunge il Premio del Pubblico per la sezione Lungometraggi.

L’evento è promosso da Associazione culturale Cantiere 7 e da Demetra Produzioni con il contributo del Comune di San Vito Lo Capo, e di ARPA Sicilia. Il progetto è sostenuto con i fondi “Otto per Mille della Chiesa Valdese” e realizzato grazie al contributo della Regione siciliana – Sicilia Film Commission e della Direzione Generale Cinema del Ministero delle Cultura realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia, Greenpeace Italia e AAMOD. Tutte le proiezioni e le presentazioni che si terranno in sala 1 e 2 sono ad ingresso libero fino a esaurimento posti.