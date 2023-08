Sicily By Car debutta in Borsa, Barrese (Banca Intesa Sanpaolo): “Segnale positivo per le imprese”

Anche grazie al supporto della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, l'azienda di autonoleggio leisure siciliana fa un grande passo avanti nella sua attività.

Sicily by Car (“SbC”), azienda italiana tra i principali operatori nel settore dell’autonoleggio leisure a breve termine fondata nel 1963, debutta in Borsa, anche grazie al supporto della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. “Si tratta di un segnale importante e di stimolo per la crescita delle piccole e medie imprese”, ha affermato Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo.

“È bello vedere un’azienda che decide un passaggio di vita importante come l’accesso al mercato”, aggiunge Barrese. “Noi – come Banca Intesa Sanpaolo – siamo al loro fianco anche in questo momento reso possibile dal modello di business unico di Intesa Sanpaolo, una sinergia fra la Banca dei Territori e Imi Corporate and Investment Banking. Questa quotazione rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito dell’accesso al mercato delle piccole e medie aziende che abbiamo accompagnato, e si aggiunge ai tanti precedenti”.

Sicily By Car debutta in Borsa

Sicily By Car ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 3 agosto 2023.

Per il fondatore e amministratore delegato della società Tommaso Dragotto, la quotazione in Borsa segna “l’ingresso in una nuova era aziendale dove innovazione e internazionalizzazione diventano i perni del nostro sviluppo sui quali investire con determinazione e costanza”. Un vero e proprio “passo epocale”, che lascia spazio a nuovi orizzonti “grazie a nuove risorse finanziarie e a un’organizzazione sempre più capillare e strutturata”.

Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti, promotori di Indstars 4, commentano: “Siamo felici che la nostra quarta Spac italiana (cui si aggiungono una Spac in Olanda ed una in Repubblica Ceca) abbia concluso la sua missione con la quotazione di Sicily by Car per accompagnarla nel progetto di espansione nazionale e internazionale intrapreso”

Il contributo di Banca Intesa Sanpaolo

Per la quotazione in Borsa di “Sicily By Car” il contributo di Banca Intesa Sanpaolo è stato fondamentale. L’istituto è al fianco delle piccole e medie imprese nel processo di crescita, innovazione e internazionalizzazione.

Lo conferma Barrese, che aggiunge: “Attraverso il nostro network di competenze, strumenti e rapporti con partner strategici, mettiamo in campo tutti gli strumenti utili per supportarle nel processo di trasformazione, accelerazione dei loro percorsi di crescita dimensionale, competitività sui mercati internazionali e di agevolare il loro accesso al mercato dei capitali”.