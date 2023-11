Sicurezza stradale, Salvini: “3.150 morti sulle strade, perdiamo un Comune ogni anno”

"Non c'è intelligenza artificiale che possa sostiuire il fattore umano'', sottolinea il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

”Ogni anno sulle strade abbiamo 3.150 morti sulle strade, un Comune italiano che sparisce ogni anno. Non c’è intelligenza artificiale che possa sostiuire il fattore umano”. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione di un convegno sulla sicurezza stradale di Anas.

Il ministro: “Se ti droghi e guidi sbagli due volte”

”Si ti droghi sbagli, ma se poi ti metti al volante sbagli due volte. Per chi beve, poi introdurremo l’alcool lock, così l’auto non parte se hai bevuto”, sottolinea il vicepremier. Il disegno di legge sul nuovo Codice della Strada “ora è in discussione alla Commissione Trasporti della Camera. Conto che entro Natale almeno uno dei due rami del Parlamento approvi il nuovo Codice della strada. Sarebbe un segnale politico se fosse un Codice approvato all’unanimità”, ha aggiunto.

“Ptente a punti ha perso effetto dissuasivo”

”Una riflessione va fatta sulla patente a punti, che sicuramente ha avuto un effetto dissuasivo all’inizio della sua applicazione, ma oggi coloro che hanno meno di cinque punti sulla patente sono una percentuale irrisoria, nonostante sono stati fatti nei primi nove mesi dell’anno oltre 1 milione 130 mila controlli sulle strade italiane, il più 3%”, sottolinea il vicepremier.