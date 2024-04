Sidra, interruzione del servizio idrico a Catania e provincia: ecco dove

Per qualche ora nel corso della giornata odierna mancherà l'acqua nel Comune di Catania e non solo: ecco dove

In diverse zone del Comune di Catania e nell’hinterland etneo per qualche ora verrà sospeso il servizio idrico.

A comunicarlo è stata la Sidra, attraverso una nota in cui sono indicate le aree del territorio etneo in cui mancherà l’acqua.

Catania, ecco dove mancherà l’acqua

“Si comunica – si legge nella nota – che, a causa di un guasto agli impianti di produzione, a breve verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ricadenti presso le seguenti aree:



Area del Comune di Gravina di Catania presso le vie Gramsci, Coviello, Fratelli Bandiera, Etnea, Sanfilippo, Oberdan e traverse limitrofe



Area del Comune di Catania presso le vie Barriera, Brescia, Como, Pavia, Galermo (parte alta) Sebastiano Catania (parte alta), Poggio Lupo e traverse limitrofe

Area del Comune di Misterbianco presso le vie Della Zagara, Belsito, Portella della Ginestra e traverse limitrofe.

