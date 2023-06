Sikelia Cup,la Nazionale Siciliana batte la Corsica per 1-0. Segna Curiale

Non c'è storia: nel calcio tra le isole del Mediterraneo la Sicilia detta legge

Il trofeo internazionale Sikelia Cup, tra i principali eventi del calendario 2023 del circuito extra-FIFA, disputatosi allo Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta sabato 10 giugno, è andato ai rossogialli allenati dal C.T. Giovanni Marchese.

4-1 alla Sardegna

Un successo importantissimo per la Nazionale Siciliana, che si conferma dopo il vittorioso debutto dello scorso anno per 4-1 contro la Sardegna. A rendere ancora più preziosa la vittoria siciliana è stato l’alto tasso tecnico degli avversari. La Corsica, infatti, si è presentata a Caltanissetta con un organico composto anche da giocatori di Ligue 1 e Ligue 2, su cui spiccava la stella di Remy Cabella del LOSC Lille. A decidere le sorti dell’incontro è stata la rete del capitano dei siciliani Davis Curiale al 69′, su assist di Paolo Grillo.

Il rimgraziamento

Per la vittoria conquistata, esprimendo i sentimenti di tutta la dirigenza della Sicilia FA, il Presidente Salvatore Mangano ringrazia atleti, staff tecnico, medico e logistico per lo straordinario risultato raggiunto, che piazza la Sicilia tra le più promettenti selezioni del circuito extra-FIFA in Europa.