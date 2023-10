Sindaci a confronto sulle infrastrutture iblee

I primi cittadini si sono incontrati per fare il punto su criticità e interventi: approvata all’unanimità anche la prima variazione al Bilancio di previsione 2023/2025

RAGUSA – Sindaci a confronto sulle infrastrutture. L’occasione è stata l’assemblea del Libero consorzio comunale durante la quale è stata approvata all’unanimità la prima variazione al Bilancio di previsione 2023/2025.

La situazione sulle infrastrutture della provincia

È stata la prima assemblea presieduta dal commissario straordinario Patrizia Valenti, dopo il passaggio di consegne con Salvatore Piazza. Oltre ai conti finanziari, l’incontro è servito per fare il punto della situazione sulle infrastrutture della provincia: a conclusione, infatti, si è svolto il coordinamento territoriale richiesto dai sindaci per delineare lo stato dell’arte del trasporto ibleo. È stato il dirigente del settore Lavori pubblici e Infrastrutture, Carlo Sinatra, ad illustrare sia le previsioni del piano territoriale provinciale risalente al 2003 che lo stato di attuazione delle varie infrastrutture strategiche previste per lo sviluppo socio economico della provincia.

In particolare, durante l’appuntamento, si è approfondito l’iter relativo all’autostrada Siracusa-Gela, al raddoppio della Ragusa-Catania, ai collegamenti per l’aeroporto di Comiso e il porto di Pozzallo, agli interventi da avviare per l’ammodernamento della SP 25 ‘Ragusa-Marina di Ragusa’ e l’adeguamento della ex SP 17 ‘Vittoria-Scoglitti’.

Ruolo strategico del porto di Pozzallo, aeroporto di Comiso e autoporto di Vittoria

Nel corso del confronto è stato posto l’accento sul ruolo strategico del porto di Pozzallo, dell’aeroporto di Comiso e dell’autoporto di Vittoria per lo sviluppo nel territorio ibleo, evidenziando la necessità di realizzare e completare i collegamenti stradali e ferroviari quali tasselli fondamentali nel sistema di intermodalità interno e verso le altre province. Queste tre infrastrutture risultano infatti indispensabili per uno sviluppo e un miglioramento del trasporto provinciale. Durante la riunione è stato fatto un breve cenno anche al progetto ‘Passi Iblei’ che prevede la realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale grazie al recupero del tracciato dell’ex ferrovia a scartamento ridotto ‘Ciccio Pecora’: questo verrà collegato all’attuale rete ferroviaria, consentendo una maggiore fruizione turistica e sostenibile di territori oggi considerati marginali.

Chiesto un maggiore coinvolgimento della Regione siciliana

La richiesta avanzata dai sindaci è comunque quella di un maggiore coinvolgimento della Regione siciliana: a conclusione dell’incontro il commissario Valenti, accogliendo la richiesta dei sindaci di un incontro con la Regione Siciliana per il finanziamento del programma di interventi prioritari a ridurre la marginalità geografica che penalizza il territorio ragusano, ha sottolineato di voler procedere in tal senso.

“Mi farò parte attiva per porre tutte le parti interessate attorno ad un tavolo istituzionale ‘territorio-Regione’ – ha concluso il commissario Valenti – per definire le priorità del territorio e le modalità di attuazione degli iter in corso”.