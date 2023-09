Il sindaco di Caltanissetta promette battaglia sulla via Borremans

I dubbi sulla realizzazione di un collegamento tra parte Nord della città e A19 hanno spinto il primo cittadino ad alzare la voce e chiedere urgenti chiarimenti

CALTANISSETTA – “La città ha assolutamente bisogno di uno sbocco a Nord sull’autostrada A19 e per ottenerlo siamo pronti alle barricate”. Si è espresso in questo modo il sindaco Roberto Gambino parlando della via Borremans, arteria di collegamento fra centro urbano e strada a scorrimento veloce su cui sembra si siano addensate pesanti nubi per il futuro.

“Sono passati ormai dieci anni – ha detto Gambino – dall’inizio dei lavori di ammodernamento dell’ex scorrimento veloce 640 e i lavori che sembrano essere quasi finiti. In questi anni non abbiamo mai abbassato la guardia e di certo non smetteremo adesso. Se Cmc, come sembra, non è in grado di far fronte pure a questo impegno lavorativo chiediamo che l’Anas si sieda attorno a un tavolo per adeguare il progetto originario. Noi abbiamo necessita di avere la via Borremans consegnata”.

Intanto nei giorni scorsi Gambino ha effettuato un sopralluogo nella zona e precisamente nella via Mangialasagne, nel tempo utilizzata come cantiere e deposito dei mezzi d’opera della ditta Cmc per il raddoppio della 640. “Finalmente – ha detto il sindaco – stiamo riuscendo a ottenere la ripavimentazione della via il cui manto stradale è stato ridotto in pessimo stato. Nel frattempo prosegue l’azione sulla via Borremans per evitare il rischio di restare isolati. Ricordiamo che per questo intervento ci sono le somme stanziate, c’è infatti un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per la ristrutturazione e rendere transitabile la via. Esistono anche altri 2 milioni e 900 euro per le opere di compensazione che serviranno a consolidare la frana di contrada La Spia e ripristinare la strada che collega la via Borremans con Santo Spirito”.

Ad accompagnare il sindaco nel corso del sopralluogo anche Giuseppe Scarpulla del comitato di via Mangialasagne, che negli anni ha organizzato diverse potreste per il ripristino dei luoghi. “Finalmente – ha detto Scarpulla – dopo anni di lotte siamo riusciti ad avere la dignità che spetta ai cittadini che viaggiano sulle strade. Non abbasseremo la guardia sulla via Borremans, importante arteria di accesso alla città”.

“In questo momento – ha concluso il sindaco Gambino – i lavori all’interno delle gallerie stanno accelerando e quindi è possibile che tra qualche mese si aprirà la canna della galleria di Caltanissetta verso Agrigento, mentre resterà in lavorazione l’altra canna che va in direzione autostrada. Quando entrambe le canne saranno operative la variante al momento attuata evitando la via Borremans andrà esclusa perché non è compatibile, per cui insisteremo fino a quando la stessa non sarà ristrutturata. In caso contrario, infatti, uscendo da Caltanissetta Nord, non essendoci più il ponte San Giuliano, l’ingresso alla città sarebbe complicato. L’ennesimo sacrificio richiesto ai nisseni che non è possibile affrontare”.