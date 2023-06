Sindaco Mannino e l’incontro saltato con il presidente commissione Libe: “Amareggiato”

Il primo cittadino di Lampedusa (AG) commenta il cambio di programma durante la visita di eurodeputati sull'isola.

Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino si dice profondamente amareggiato per l’incontro saltato con il presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, il socialista Juan Fernando Lopez Aguilar.

Ecco il commento del primo cittadino dell’isola, da decenni ormai al centro dell’attenzione nazionale e internazionale per la questione migranti.

“Sono amareggiato per quanto successo, perché non sono stato informato del cambio di programma. La visita doveva iniziare ascoltando le problematiche del territorio per bocca dell’autorità locale, ossia del sindaco. Evidentemente il presidente della Commissione non lo ha ritenuto opportuno o ha ritenuto superflua la mia presenza. Spero almeno che si dia un senso concreto a questa visita, perché la nostra isola è abituata da troppi anni a queste ‘gite’ senza che poi accada nulla”, ha dichiarato il sindaco Filippo Mannino.

Il riferimento è alla missione degli eurodeputati della commissione Giustizia a Lampedusa. In un videomessaggio i parlamentari europei Alessandra Mussolini (FI), Giuseppe Milazzo (FdI) e Annalisa Tardino (Lega) accusano il presidente della commissione, il socialista Juan Fernando Lopez Aguilar, di aver saltato l’incontro con il primo cittadino, previsto invece nel programma della visita.

