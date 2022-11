Alla guida con la “compagnia” di alcol e cibo: guai per autotrasportatore

Un viaggio con alcol e cibo, nonostante la "tolleranza zero" per la guida in stato di ebrezza per gli autotrasportatori: guai in autostrada, entra in azione la Polizia Stradale di Siracusa.

La Polizia di Stato di Siracusa ha scoperto il conducente di un autoarticolato (ubriaco) che aveva deciso di “smorzare la monotonia” della guida in autostrada bevendo degli alcolici.

Una “leggerezza” che lo avrebbe portato a compiere una manovra azzardata e a essere fermato dagli agenti in servizio.

Alla guida ubriaco in autostrada: guai per autotrasportatore

L’autotrasportatore, seppur ubriaco per il consumo di bevande alcoliche, avrebbe deciso comunque di guidare in autostrada. La decisione lo avrebbe indotto a effettuare un sorpasso azzardato di un altro mezzo pesante.

Un gesto che non è passato inosservato a una pattuglia della Polizia Stradale di Siracusa, che ha deciso di fermarlo e procedere al controllo di rito.

Gli operatori, nel corso delle attività di verifica documentale, hanno subito notato – seppur con una leggera alitosi alcolica – che l’autista era ubriaco. Il veicolo, quindi, è stato fermato e messo in sicurezza proprio all’inizio di un’attività di trasporto a lungo raggio.

Alla richiesta di ulteriori chiarimenti sulla condotta illegale dell’autotrasportatore, gli agenti hanno appreso che quella sarebbe stata l’inizio di una serata di guida “accompagnata” da alcol e cibo proprio per affrontare il lungo viaggio appena iniziato verso una lontana destinazione europea.

Giova ricordare che la categoria dei conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, così come quella del trasporto di persone e di quella dei conducenti di età inferiore ai 21 anni o nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, rientra nella cosiddetta fascia a “tolleranza zero”. Al termine degli accertamenti di rito, quindi, l’autista è stato sanzionato per guida in stato di ebrezza alcolica ed è stato segnalato per la revisione della patente di guida.