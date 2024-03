Siracusa, contrasto al degrado urbano: bonificate alcune aree della città

Dalla mattinata odierna, nella città aretusea è in corso una massiccia azione di demolizione dei manufatti illegali

Nell’ambito delle costanti iniziative tese al ripristino delle condizioni di legalità e di rispetto delle regole, a Siracusa è arrivato il momento della stretta al fenomeno delle baracche abusive. Per alcune di queste, che contribuiscono ad alimentare un’immagine di degrado urbano e illegalità in città, è già partita l’opera di demolizione a seguito del progetto di bonifica urbana del luogo.

Siracusa, bonifica urbana della città: demoliti manufatti abusivi

Dalla mattinata odierna, è in corso una massiccia operazione di demolizione e bonifica urbana a Siracusa. Coordinata dalla Questura. Il tutto, con l’impiego di numeroso personale del Reparto Mobile e delle forze dell’ordine territoriali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Per la demolizione dei manufatti abusivi, utilizzati diversi mezzi (come ruspe) messi a disposizione dal Comune.

Si tratta di una pronta risposta delle istituzioni della Città ha consentito il ripristino delle condizioni di salubrità, igiene e legalità in aree sensibili. Tutti gli attori istituzionali hanno contribuito al massimo per l’organizzazione e la riuscita dell’operazione: Prefettura, Comune, ASP e Forze di Polizia.

Siracusa, il Questore: “Operazione determinante per la nostra città”

A seguire, è arrivato il commento del Questore di Siracusa. “Operazioni come quella di oggi – spiega – contribuiscono in maniera determinante ad un aumento della percezione della sicurezza nel capoluogo aretuseo”.