Siracusa, il Comune è pronto a rafforzare la differenziata

Presentati cinque progetti che porteranno nel capoluogo 2,6 milioni di euro da destinare alla realizzazione di tre nuovi Centri comunali di raccolta e nove isole ecologiche “intelligenti”

SIRACUSA – Grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) il Comune di Siracusa potenzierà la raccolta differenziata.

L’Amministrazione comunale ha presentato cinque progetti che porteranno nel capoluogo aretuseo ben 2,6 milioni di euro da destinare alla realizzazione di tre nuovi e moderni Centri comunali di raccolta (Ccr), di nove isole ecologiche “intelligenti” e all’ammodernamento del Ccr di contrada Targia. In tal modo la città di Siracusa punta decisamente ad un ulteriore incremento della raccolta differenziata e al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge, tutto ciò mentre i dati relativi al 2023 segnano un ulteriore aumento delle percentuali di rifiuti selezionati e destinati alle piattaforme di riciclo: il 51,31 del totale rispetto al 50,47 del 2022.

Il finanziamento più consistente, ammontante a circa 718 mila euro, riguarda il nuovo Ccr che sorgerà in via Luigi Sturzo; le altre due infrastrutture, ciascuna delle quali finanziata con poco meno di 600 mila euro, nasceranno in traversa la Pizzuta e all’angolo tra le vie Giuseppe Brancato e Calogero Lauricella. Inoltre ammonta a 443 mila euro la somma destinata alle 9 isole ecologiche “intelligenti” e a poco meno di 300 mila euro quella per l’ammodernamento del Ccr di contrada Targia.

Essendo collegati al Pnrr, i cinque progetti dovranno essere realizzati entro la fine del 2026. Detti progetti, redatti grazie ai funzionari dell’unità di progetto Pnrr del Comune, sono il frutto di un accordo tra Anci e consorzio Conai e dell’importante contribuito delle associazioni che da anni si occupano di sostenibilità. I nuovi centri di raccolta saranno dotati delle attrezzature e degli accorgimenti di ultima generazione per rendere il servizio più comodo ai cittadini, più efficiente e meno impattante per il territorio. Potranno ricevere tutte le tipologie di rifiuti urbani, gli inerti da piccole ristrutturazioni, gli pneumatici, gli ingombranti e le 5 tipologie di Raee, cioè i piccoli elettrodomestici. Inoltre saranno dotati di impianti per lo smaltimento e la depurazione dell’acqua piovana e per l’abbattimento degli odori e saranno circondati da una barriera verde realizzata con piante autoctone.

Quanto alle isole ecologiche, si tratta di strutture video-sorvegliate dove sarà possibile accedere tramite una card o la tessera sanitaria. Rappresentano una possibilità per le persone che non possono conferire i rifiuti nei giorni e negli orari previsti per la raccolta porta a porta: chi per esigenze lavorative, chi perché non è in casa negli orari previsti per l’esposizione dei rifiuti o che occasionalmente è in partenza oppure risiede in città solo nei fine settimana. Anche le isole ecologiche consentono il conferimento di tipologie di rifiuti non previste nella raccolta porta a porta. Infine, con la registrazione degli accessi è possibile misurare quanto smaltito ai fini della tariffazione puntuale.

“Un risultato importante – hanno dichiarato il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri – frutto dell’intenso lavoro svolto dal capo di gabinetto, Michelangelo Giansiracusa, che ha seguito il dossier in tutti suoi aspetti. Una volta completate le opere, i siracusani avranno molteplici soluzioni per conferire i rifiuti differenziati, avendone vantaggi perché potranno farlo in maniera più agevole, impiegando meno tempo rispetto a oggi e potendo godere in misura maggiore della scontistica sulla Tari”.

“Insomma – hanno concluso i due amministratori – sta per partire una mini rivoluzione che, con l’importante collaborazione dei cittadini, ci porterà al raggiungimento del 65 per cento di differenziata stabilito”.