Siracusa, evade dai domiciliari e tenta fuga disperata dai carabinieri: arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto hanno arrestato un 48enne del luogo per evasione. L’uomo, condannato per furto commesso a Siracusa nel 2021 e già evaso, era stato sottoposto alla detenzione domiciliare. Ciò nonostante, i militari, impegnati quotidianamente nel controllo del territorio, lo hanno sorpreso per le vie cittadine. L’uomo, alla vista della pattuglia, tentava di allontanarsi velocemente, ma veniva raggiunto e bloccato dai Carabinieri. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.