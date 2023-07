Siracusa, in moto la macchina del Premio Vittorini

Sono stati resi noti i primi verdetti della XXII edizione della manifestazione letteraria che si svolge ogni anno a Siracusa: la cerimonia finale è in programma per il prossimo 9 settembre

SIRACUSA – Sono stati resi noti i primi verdetti della XXII edizione del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e della IV edizione del Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi.

La manifestazione, che si svolge a Siracusa, è promossa dall’Associazione Culturale Vittorini-Quasimodo e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Siracusa in collaborazione con la Fondazione Inda, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e con il sostegno di Confindustria Siracusa. L’evento culturale ha anche il patrocinio dell’assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. La Commissione di valutazione, presieduta, dal professore Antonio Di Grado, ha individuato fra i 37 autori in concorso, di 23 case editrici, i tre finalisti tra i quali verrà proclamato il vincitore nel corso della cerimonia di consegna dei premi che si svolgerà a Siracusa sabato 9 settembre 2023 al Teatro Comunale.

I finalisti sono in ordine rigorosamente alfabetico: Maria Grazia Calandrone con “Dove non mi hai portata” (Einaudi); Giuseppe Lupo con “Tabacco clan” (Marsilio); Matteo Nucci con “Sono difficili le cose belle” (HarperCollins). La Commissione di valutazione tornerà a riunirsi a ridosso della cerimonia di consegna del premio per scegliere il vincitore.

Al voto di ciascuno dei sette componenti della Commissione, andrà a sommarsi anche quello espresso cumulativamente dal Comitato studentesco di lettura – composto da studenti degli ultimi due anni di istituti superiori della provincia di Siracusa segnalati direttamente dagli Istituti scolastici – e dal Circolo di lettori, individuato in collaborazione con la Società Dante Alighieri e alcune librerie siracusane fra gli appassionati della lettura.

Al vincitore del Premio Vittorini 2023 andrà un assegno di 3mila euro mentre ai due finalisti non vincitori andrà un assegno di mille euro ciascuno. La Commissione di valutazione, inoltre, ha voluto assegnare quest’anno una menzione speciale alla scrittrice Veronica Tomassini per il suo libro “L’Inganno” (La nave di Teseo) con la seguente motivazione: “Ultimo d’una serie di romanzi che hanno imposto Veronica Tomassini all’attenzione della critica più sensibile all’innovazione espressiva e al coraggio nell’indagare temi e ambienti off limits, L’inganno racconta una ricerca impossibile di verità e di felicità che sfiora perfino la sfera del Divino ma per ripiombare in una desolante realtà che l’ha resa, assieme all’amore, ingannevole miraggio”.

Anche quest’anno al Premio Nazionale Elio Vittorini è affiancato il Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi – in omaggio all’editore siracusano di adozione che fu tra gli ideatori del Premio Vittorini – destinato alle case editrici indipendenti che abbiano un catalogo di almeno 20 pubblicazioni di carattere storico e letterario. Il riconoscimento per l’edizione 2023 è stato assegnato alla casa editrice “Le Fate” di Ragusa, solida realtà siciliana con una progettualità di ampio respiro che guarda a tutte le diverse forme di espressione culturale. Nel campo dell’editoria al centro del progetto c’è la Sicilia con le tematiche cruciali nel discorso identitario dell’Isola. L’ultima iniziativa lanciata è Le Fate green, progetto che punta a proporre l’ebook come strumento di contrasto alla povertà educativa e alla scarsa diffusione della lettura.