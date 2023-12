Siracusa, Latomie dei Cappuccini, il debutto dopo la riqualifica

Domenica scorsa la riapertura dello spazio con visite guidate gratuite e la prova artistica al Teatro Verdura: ci sarà un bis il 6 gennaio con un nuovo appuntamento. L’assessore Granata: “Il sito è un luogo dell’anima”

SIRACUSA – La riapertura, la scorsa domenica, delle Latomie dei Cappuccini a Siracusa con visite guidate gratuite e la prova artistica al Teatro di Verdura degli attori dell’Accademia d’arte del dramma Antico, ha visto un elevata partecipazione di cittadini e turisti.

L’assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata, è stato promotore della riapertura dello spazio unitamente al primo cittadino, Francesco Italia. “La straordinaria partecipazione alla riapertura delle Latomie dei Cappuccini conferma l’amore che i siracusani nutrono per questo autentico “luogo dell’anima”, patrimonio di biodiversità, paesaggio e vegetazione – ha dichiarato l’assessore Granata -. Organizzeremo altre visite e creeremo le condizioni per una piena valorizzazione attraverso forme di collaborazione con l’associazionismo ambientale e culturale, provando a ridurre o eliminare alcune barriere architettoniche”.

Le Latomie dei Cappuccini riaprono il prossimo 6 gennaio

Granata annuncia una nuova riapertura del sito per il prossimo 6 gennaio, festa dell’Epifania, e prosegue: “Domenica abbiamo raccolto preziosi elementi di riflessione che ci portano a dire quanto importante sia la possibilità per cittadini e viaggiatori di riscoprire questo luogo magico, indugiando e passeggiando al suo interno, magari con eventi da programmare nei due spazi teatrali che abbiamo caratteristiche particolari di eleganza e sostenibilità così come avvenuto con le bellissime performance a cui abbiano assistito”.

“Le Latomie – conclude l’assessore alla Cultura – non possono e non devono diventare un spazio per spettacoli impegnativi e complicati ma restare “contenitore di se stesse” per la meraviglia e lo stupore che evocano. Una pièce teatrale, una performance musicale, conferenze, premi letterari e culturali mi sembrano le declinazioni adeguate a un luogo delicato e da preservare”.

Tre gli interventi fatti per riqualificare le Latomie dei Cappuccini

Il Comune aretuseo ha provveduto a riqualificare il sito con tre interventi: il primo intervento ha riguardato il ripristino storico e ambientale dei sistemi idraulici della Latomia per un ammontare di 300 mila euro. Il secondo intervento è stato finalizzato al recupero ed alla riconfigurazione del Teatro Grande e del Teatro Piccolo per la somma complessiva di 600 mila euro. Il terzo intervento, ancora da effettuare, prevede la realizzazione di un ascensore panoramico per consentire la piena accessibilità del sito anche alle persone diversamente abili allargando la platea dei beneficiari finali.

Difatti, attualmente, si accede alle Latomie solo per mezzo di una scala. Anche quest’ultimo progetto è stato finanziato con fondi Europei dalla Regione Sicilia per un ammontare di 300 mila euro. Ma su quest’ultimo intervento, però, la Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa non si è mostrata d’accordo per ragioni di tutela archeologica e per l’impatto ambientale che ne deriverebbe.

Due le prossime scadenze per rendere pienamente fruibili le Latomie dei Cappuccini: in settimana ripartirà il confronto con la Sovrintendenza per una soluzione sostenibile che preveda la realizzazione di un piccolo ascensore a servizio delle persone con disabilità; poi, a gennaio, l’individuazione di un percorso che porti a forme di collaborazione con le associazioni.