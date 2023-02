Siracusa, pioggia di interventi per potenziare i servizi sanitari

L’Asp ha approvato 19 progetti di fattibilità per la realizzazione di Centrali operative territoriali, Case e Ospedali di comunità in tutta la provincia: disponibili circa 26 milioni grazie al Pnrr

SIRACUSA – Nel rispetto dei tempi, degli impegni assunti e degli obiettivi del Pnrr, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha dato il via libera, con altrettanti atti deliberativi, a 19 su 20 progetti di fattibilità tecnico economica, approvati in conferenza dei servizi, dei lavori per la realizzazione di Centrali Operative Territoriali, Case di Comunità ed Ospedali di Comunità previsti in tutta la provincia, per un importo complessivo di 26 milioni 355 mila 992 euro attingendo ai finanziamenti disponibili ed impegnando, inoltre, ulteriori somme di bilancio aziendale per 3 milioni e 72 mila euro per un ammontare di investimenti pari a 29 milioni e 428 mila euro.

A breve sarà approvato anche il progetto per la realizzazione della Casa di Comunità di Rosolini per la quale è in corso la procedura in variante allo strumento di urbanistica per la realizzazione di un nuovo edificio.

Il passo successivo è la predisposizione degli atti per l’adesione agli accordi quadro Invitalia per gli appalti integrati e la esecuzione delle opere.

Più nel dettaglio è prevista la realizzazione dei seguenti interventi suddivisi per Distretti:

Nel Distretto di Siracusa l’investimento complessivo ammonta a 10.070.096,77 euro e prevede la realizzazione di 1 Casa della Comunità a Floridia, 2 Case della Comunità a Siracusa, 1 Casa della Comunità a Palazzolo Acreide, 1 Ospedale di Comunità a Siracusa, 1 Centrale Operativa Territoriale a Siracusa;

Al Distretto di Noto sono destinati in totale 11.028.873,75 euro per la realizzazione di 1 Ospedale di Comunità a Noto, 1 Ospedale di Comunità a Pachino, 1 Centrale Operativa Territoriale a Noto, 1 Casa della Comunità ad Avola, 1 Casa della Comunità a Pachino, 1 Casa della Comunità a Rosolini;

Nel Distretto di Augusta saranno realizzati con una spesa totale di 2.928.639,82 euro 1 Centrale operativa Territoriale ad Augusta, 1 Casa di Comunità ad Augusta, 1 Casa di Comunità a Melilli.

Nel Distretto di Lentini l’investimento totale destinato è di 5.400.464,00 euro con il quale saranno realizzati 1 Centrale Operativa Territoriale a Lentini, 1 Ospedale di Comunità a Lentini, 1 Casa di Comunità a Lentini ed 1 Casa di Comunità a Francofonte. Nell’ospedale di Lentini, intanto, sono già in fase avanzata gli interventi di efficientamento energetico per 5 milioni di euro di fondi Po Fesr 22014-2020 finanziati dall’assessorato regionale all’Energia. Gli interventi che si stanno realizzando riguardano dalla sostituzione degli infissi di tutte le degenze, alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 350 kw, all’efficientamento dell’impianto di climatizzazione che sarà raffreddato ad aria e non più ad acqua risolvendo il problema della carenza di risorse idriche estive, alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti con altri a Led a bassissimo consumo. Tutti interventi che dovrebbero consentire di risolvere difetti di funzionamento impiantistici e strutturali che sono stati rinvenuti nella struttura ospedaliera lentinese.

Sono, inoltre, in fase di esame da parte dell’Uoc Tecnico aziendale i progetti di 3 interventi di adeguamento sismico degli ospedali Umberto I e Rizza di Siracusa e del Muscatello di Augusta. In fase di presentazione, inoltre, i progetti di adeguamento sismico dei presidi ospedalieri Di Maria di Avola e Trigona di Noto.

Interventi che l’Azienda sanitaria provinciale prevede di approvare entro il mese di marzo per un importo complessivo che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.