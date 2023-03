Siracusa punta sempre più sulla cultura

Spingere sul patrimonio culturale per dare nuovo sprint anche al turismo: l’idea alla base della collaborazione avviata dal Museo Archimede e Leonardo con il gruppo di ricerca ArtesMechanicae

SIRACUSA – Il Museo Archimede e Leonardo di Siracusa si arricchisce di una ulteriore ed autorevole consulenza tecnico-scientifica, volta ad ampliare l’offerta didattico-culturale della struttura. Si tratta della collaborazione avviata con ArtesMechanicae, prestigioso gruppo di ricerca impegnato nello studio della storia della scienza e della tecnologia, caratterizzato da un approccio interdisciplinare che integra i metodi storiografici tradizionali con strumenti di analisi, classificazione e visualizzazione mutuati dall’ingegneria e dall’informatica.

Un variegato insieme internazionale di studiosi e professionisti è l’anima del gruppo, fondato da Andrea Bernardoni, docente di Storia della Scienza presso l’Università dell’Aquila, autore di numerose pubblicazioni e ricercatore dell’Istituto di Storia della Scienza (Museo Galileo) di Firenze e Alexander Neuwahl, importante figura nel campo della progettazione e della comunicazione, collaboratore storico del Museo Leonardiano di Vinci e attivo promotore dell’utilizzo delle tecniche di ricostruzione tridimensionale come strumento di ricerca storico-scientifica. Andrea Bernardoni e Alexander Neuwahl, con il loro ampio bagaglio culturale, entrano anche a far parte del comitato scientifico del museo Archimede e Leonardo, che continua così ad arricchirsi di specialisti di discipline diverse.

“Proseguono l’impegno e la volontà di offrire a residenti e turisti di ogni età un’offerta sempre più ampia e soprattutto di qualità – afferma la direttrice del museo Archimede e Leonardo, Maria Gabriella Capizzi – . Ciò non solo per accrescere l’appeal turistico di Siracusa ma anche per rendere omaggio a due grandi geni come Leonardo e Archimede che, in particolar modo, merita di essere ricordato e celebrato nella propria città”.

“Nello sviluppo delle nostre idee ci troviamo molto spesso di fronte a stereotipi con i quali è faticoso e difficile confrontarsi – dichiara Alexander Neuwhal – . In merito a Leonardo in particolare cerchiamo sempre di ricondurre la narrazione a una ricostruzione del contesto storico nel quale egli visse, che fu d’ispirazione per lui come per tanti altri suoi ‘colleghi’ contemporanei: nel far questo, individuare le radici dei saperi ai quali anche lui attinse è molto importante. È dunque questo il motivo per cui un museo dedicato al rapporto tra Leonardo e uno dei più importanti scienziati del passato è dal nostro punto di vista un terreno fertile sul quale impiantare esattamente il tipo di narrazione al quale sempre tendiamo. Riconnettere Leonardo a una delle radici dei saperi ai quali si ispirò è una parte importante del processo di ricostruzione di una figura di Leonardo più storica e meno “mitologica”.

“A partire dal mese di settembre 2022, il gruppo ArtesMechanicae ha iniziato un’attività di consulenza scientifica a favore del Museo Archimede e Leonardo – Siracusa nel quadro di un accordo di partnership che ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa e culturale del museo – aggiunge Andrea Bernardoni – . La collaborazione prevede che, a partire da questa prima fase, seguiranno ulteriori sviluppi, programmati già per la seconda metà del 2023 e per gli anni successivi. Già con questi primi passi il Museo Archimede e Leonardo da Vinci, le cui attività sono pianificate e coordinate dalla direttrice Maria Gabriella Capizzi, sta dunque mostrando grande determinazione e impegno nel volersi strutturare come proposta di qualità e in continua crescita, che possa rappresentare un potenziale culturale e turistico per l’intera città di Siracusa”.