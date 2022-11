Vertenza Lukoil, sciopero generale a Siracusa: strade chiuse, cambio viabilità in Ortigia

Per la manifestazione è prevista una nutrita partecipazione di lavoratori e cittadini e le vie interessate resteranno chiuse al traffico. Ecco tutte le informazioni utili

La manifestazione organizzata a Siracusa per domani, 18 novembre, dai sindacati Cgil e Cisl, associazioni di categoria, della società civile e con l’adesione di diverse forze politiche, fermerà di fatto un pezzo di città aretusea per gran parte della mattinata.

Il programma, orario e percorso del corteo

Il corteo partirà alle ore 9 da Piazzale Marconi e si snoderà lungo le vie che conducono ad Ortigia, con arrivo previsto intorno alle ore 11 in Piazza Archimede.

Le vie interessate che saranno chiuse al traffico veicolare

Per la giornata di domani, il settore Mobilità ha infatti emesso un’apposita ordinanza con cui si rivoluziona la gestione del traffico veicolare.

Ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia dalle ore 8, e fino al passaggio del corteo, viene disposto il divieto di transito in corso Umberto 1°, nel tratto interposto tra le due bretelle di Foro Siracusano; dalle 9 fino al passaggio del corteo, il divieto di transito veicolare nel corso Umberto 1°, nel tratto interposto tra Foro Siracusano e il Ponte Umbertino; Ponte Umbertino, piazza Pancali, largo XXV Luglio, corso Matteotti, piazza Archimede.

Dalle ore 8 e fino al passaggio del corteo, viene istituito il doppio senso di circolazione sul Ponte Santa Lucia, in Riva della Darsena (tratto interposto tra il Ponte Santa Lucia e Via Malta) e in Via Malta.

Ingressi in Ortigia, Ztl e non autorizzati

I veicoli in entrata verso Ortigia (possessori di pass ZTL) saranno obbligati ad effettuare il seguente percorso: piazzale Marconi, via Malta, Riva della Darsena, ponte S. Lucia e via dei Mille. Dalle 8 e fino al passaggio del corteo, viene disposta l’interdizione alla circolazione veicolare, mediante l’istituzione di blocchi, all’altezza delle seguenti intersezioni: via Bengasi x via Somalia; via Malta x piazzale Marconi, via Elorina x via del Porto Grande.

I veicoli non possessori di pass ZTL, provenienti da piazzale Marconi, avranno l’obbligo di proseguire per Foro Siracusano con direzione corso Gelone o via Crispi. I veicoli provenienti da via Elorina, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via del Porto Grande, avranno l’obbligo di proseguire per via Elorina con direzione piazzale Marconi. I veicoli in uscita dal parcheggio Molo S. Antonio avranno l’obbligo di proseguire per Via del Porto Grande. I veicoli provenienti da via Somalia, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per via Malta.

Per chi esce da Ortigia, ecco il percorso da seguire

I veicoli in uscita da Ortigia saranno obbligati a effettuare il seguente percorso: chi proviene da via Savoia percorrerà via Chindemi, Ponte Santa Lucia, via Malta, piazzale Marconi; chi proviene da Riva della Posta e via Trieste percorrerà via dei Mille, ponte Santa Lucia, Riva della Darsena, via Malta, piazzale Marconi.

Ortigia off limits, il comizio in piazza Archimede

Per tutto il periodo del comizio, che si svolgerà in piazza Archimede, in corso Matteotti sarà in vigore il divieto di transito veicolare. Durante il passaggio del corteo verranno chiuse momentaneamente alla circolazione veicolare anche tutte le strade con sbocco sulle vie interessate allo stesso.

Gli altri divieti in città

Dalle sei alle 14, divieto di sosta in corso Umberto, nel tratto interposto tra via Catania e il Ponte Umbertino; in via Malta, Ponte Umbertino, piazza Pancali ( con esclusione della bretella riservata allo stazionamento dei taxi ), largo XXV Luglio, corso Matteotti, piazza Archimede, via Chindemi (nel tratto interposto tra Via XX Settembre e Via dei Mille), piazzale Marconi.

Per motivi di sicurezza, l’Ufficio Igiene ha invitato le attività commerciali, i singoli utenti e i condomini che espongono le attrezzature per la raccolta differenziata lungo le vie del corteo, di ritirare tutte le proprie attrezzature entro le 20:00 di stasera giovedì 17 novembre. Per le utenze domestiche, la raccolta dell’umido sarà effettuata a partire dalle ore 15:00 di venerdì; per le utenze non domestiche, la raccolta dell’indifferenziato, dell’organico, del vetro e del cartone sarà effettuata venerdì a partire dalle ore 15:00.

foto: immagine di repertorio di una manifestazione a Siracusa