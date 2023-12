Siracusa, sequestrato materiale esplosivo per le feste natalizie: denunciato 47enne

Un uomo di 47 anni, è stato denunciato per il reato di detenzione di materiale pirotecnico di genere vietato

Nella mattinata di ieri, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto alla detenzione illegale di materiale esplosivo svolti dagli agenti della Squadra Mobile, con l’ausilio delle unità Cinofile e della Squadra Amministrativa, sono stati effettuati dei controlli in alcuni esercizi commerciali.

Nel corso di detti controlli, un uomo, di 47 anni, è stato denunciato per il reato di detenzione di materiale pirotecnico di genere vietato perché trovato in possesso di interruttore con telecomando a 12 canali per fuochi d’artificio, 3 accenditori di fuochi d’artificio e altro materiale pirico custodito in maniera non conforme alla normativa vigente.

