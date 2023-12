Siracusa, Whoopi Goldberg a spasso per Ortigia tra autografi e selfie

L'attrice americana si trova in Italia per le riprese di un film

Omaggiata poco più di un mese fa (ha compiuto 68 anni lo scorso 13 novembre) da Fiorello a Viva Rai 2!, chissà che adesso lo showmen siciliano e la grande attrice americana Whoopi Goldberg, a passeggio per Ortigia, ennesima tappa del suo tour italiano, non si incontreranno proprio a Siracusa. Una sorpresa più che gradita per i cittadini aretusei, che hanno potuto compiacersi del suo iconico sorriso tra autografi e selfie.

Incantata dal Belpaese

A Recanati da settembre per le riprese del film Leopardi & Co, diretto dalla regista Federica Biondi, che vede nel cast anche anche Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Paolo Calabresi e Paolo Camilli, da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, la Goldberg – una delle poche celebrità ad aver conseguito un EGOT, cioè ad aver vinto i quattro premi principali nell’ambito dell’intrattenimento statunitense: un Emmy, un Grammy, un Oscar ed un Tony Award – sembra essere rimasta veramente incantata dal nostro Paese. Per la cronaca il film racconta l’amore fra i due giovani protagonisti, David e Silvia, sbocciato e cresciuto nella cittadina marchigiana che ha dato i natali all’intramontabile mito di Giacomo Leopardi.

Grande disponibilità

Disponibile come pochi, l’attrice, che conquistò i fans del grande schermo per avere interpretato la sensitiva in Ghost-Fantasma del ’90 (l’Oscar alla miglior attrice non protagonista) e la suora rock in Sister Act, si è soffermata con la gente firmando autografi in ristoranti e trattorie e facendo selfie con tutti quelli che glielo chiedevano.

Fonte Foto : Kairos Turismo Cultura Eventi Siracusa.jpg