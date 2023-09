Sky punta su Elodie come testimonial: in onda nuova pubblicità del servizio Wifi

Dalla musica alla pubblicità, la cantante Elodie non si risparmia e avvia una nuova collaborazione con Sky.

Elodie, dalla musica alla pubblicità: la nota e giovane cantante sarà testimonial della nuova campagna di comunicazione e pubblicità del gruppo Sky per il servizio Sky Wi-Fi.

Lo spot – già disponibile sul sito Sky – andrà in onda già nelle prossime ore.

Elodie testimonial per Sky

La pubblicità con protagonista la cantante di “Ok. Respira”, protagonista dell’ultimo Sanremo e dell’estate italiana con la hit “Pazza musica” in coppia con Marco Mengoni, è stata ideata dalla Sky Creative Agency e prodotta da Akita Film con la regia di Tommaso Bertè. Serve per raccontare – si legge in una nota di Sky Group – “come l’ultra-broadband di Sky trasformi le nostre case e porti l’intrattenimento a un “next level”, grazie a una connessione perfetta per la visione in streaming, il gaming on line e le tue app preferite”.

Il progetto sembra destinato a segnare l’inizio di un’ampia collaborazione tra la cantante e Sky: Elodie, infatti, rivestirà il ruolo di brand ambassador per la compagnia mediatica e potrebbe essere presto protagonista di nuove attività di comunicazione e pubblicità.

La nuova pubblicità di Sky Wifi si incentra non solo sulla velocità e sull’affidabilità del servizio, ma anche sull’ottimizzazione della connessione Internet offerta da Sky per la visione in streaming di film e serie TV e il gaming online. Due delle attività favorite da giovani e meno giovani.

Lo spot

Nel nuovo spot di Sky, la nuova testimonial Elodie torna a casa dopo una corsa in giro per il quartiere e osserva i vari problemi di connessione delle abitazioni vicine. Rientrata in casa, con un sospiro di sollievo dice: “Per fortuna io ho Sky Wifi“, che – al contrario di altre connessioni – risulta veloce e ottimizzato per visione in streaming. La connessione ultraveloce Sky le permette perfino di trasformare il suo salotto in un vero palcoscenico avviando una diretta streaming nel giro di pochi secondi.

La pubblicità è disponibile sui canali Sky, sulle piattaforme digitali del gruppo e sui canali radio affiliati.

Foto di Elodie da Instagram