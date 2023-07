Donna traumatizzata dopo brutta caduta a Balata dei Turchi, intervengono i soccorsi

Disavventura per una donna a Pantelleria: interviene la Guardia Costiera.

Soccorso per una sfortunata donna, rimasta ferita dopo una brutta caduta a Balata dei Turchi, località dell’isola di Pantelleria, nel Trapanese.

L’episodio è avvenuto nel fine settimana appena trascorso, per l’esattezza nel pomeriggio di domenica 30 luglio. Le operazioni sono state coordinate dalla Guardia Costiera locale.

Soccorso a Pantelleria, donna ferita a Balata dei Turchi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe caduta a Balata dei Turchi, area rocciosa e quindi difficilmente accessibile via terra.

In seguito alla segnalazione alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Pantelleria e al 118, sul posto sono intervenuti gli operatori della Guardia Costiera. Per le operazioni di soccorso sono stati usati il battello GC B110 e la motovedetta CP 331. Una volta recuperata la malcapitata e fornite le prime cure alla donna traumatizzata con l’ausilio del personale del 118, la donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, sembra che le sue condizioni non siano gravi. Le autorità raccomandano la massima attenzione durante le gite o le escursioni, soprattutto nelle aree dalla natura più rocciosa e difficili da raggiungere dell’isola.

Motociclista recuperato a Monte Colla

Operazione di soccorso nelle scorse ore anche a Monte Colla, dove un motociclista – assieme ad altri due enduristi – è stato recuperato nella zona etnea della Regia Trazzera dopo aver riportato un brutto trauma al ginocchio.

Immagine di repertorio