Dramma per escursionista alla Riserva dello Zingaro, scivola e si ferisce: trovato in ipotermia

Ferito e senza cellulare dopo essere precipitato da una scogliera: brutta esperienza per un trapanese.

Soccorso un escursionista alla Riserva Naturale dello Zingaro, in provincia di Trapani, ferito nei pressi di Cala Berretta.

L’episodio è avvenuto tra il tardo pomeriggio del 23 aprile e le scorse ore.

Escursionista soccorso alla Riserva dello Zingaro

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e il personale dell’82° Csar dell’Aeronautica Militare sono intervenuti per recuperare un escursionista trapanese, rimasto bloccato nella notte in una zona impervia dopo essere caduto. Il malcapitato – un 48enne di Santa Ninfa – sarebbe rimasto ferito precipitando da una scogliera nei pressi di Cala Berretta.

Il 48enne, solo e senza cellulare, sarebbe finito in mare e in seguito alla caduta avrebbe riportato contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo. Un turista avrebbe sentito il 48enne, rimasto al freddo per diverse ore, lamentarsi e avrebbe allertato il Numero Unico di Emergenza 112. I soccorritori lo hanno trovato in stato di ipotermia e aiutato.

Intervento al Rifugio Sapienza

Una vicenda simile si è registrata pochi giorni fa sull’Etna, nei pressi del Rifugio Sapienza. Un turista, scivolato lungo il sentiero probabilmente anche a causa del forte vento presente in quel momento nella zona e da calzature non adeguate al terreno impervio, ha riportato una frattura. I soccorritori lo hanno trasferito in ospedale per gli accertamenti di rito.

