Solarino, scommetitore crede nel 5-2 di Atalanta-Spezia e centra una bella vincita

Dopo la maxi vincita per il 5-1 del Napoli sulla Juve questa volta protagonista è stata la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Spezia

Dopo le particolari vincite sul 5-1 del Napoli sulla Juventus e di quelle ottenute con la nuova opzione “cash out“, gli scommettitori danno l’ennesima prova che qualsiasi risultato può “cadere” nelle loro giocate. Questa volta protagonista – rende noto Agimeg – è stata la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Spezia.

L’Atalanta veniva dal clamoroso 8-2 inflitto alla Salernitana nell’ultima giornata di campionato. Lo Spezia veniva invece dalla inattesa vittoria sul campo del Torino. Insomma non era facile prevedere che anche l’ultimo degli ottavi di finale di Coppa Italia finisse con molte reti L’incontro è invece terminato 5-2 per i bergamaschi e c’è stato chi ha creduto in questa possibilità.

E’ il caso di uno scommettitore di Solarino, in provincia di Siracusa. Il bravo e fortunato scommettitore ha infatti puntato – rivela l’Agimeg – , presso l’agenzia Goldbet di via Armando Diaz 14, 15 euro proprio sul 5-2 di Atalanta-Spezia. La giocata, per la quale era prevista una quota a 73,00, ha fruttato una vincita di 1.095 euro.