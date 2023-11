Sorpreso in auto con oltre un chilo di droga, un arresto nel Trapanese

L’uomo, fermato a un posto di controllo, è stato trovato con 10 panetti di hashish, 2 grammi di crack e denaro contante

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Mazara del Vallo (Trapani) un 32enne tunisino con precedenti di polizia.

Il controllo dei carabinieri

L’uomo, fermato dai militari a un posto di controllo alla circolazione stradale, è stato trovato con 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilo, nascosti in uno zaino, 2 grammi di crack, bilancini di precisione e denaro contante per circa 700 euro. Dopo la convalida dell’arresto è stato posto ai domiciliari.