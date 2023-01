A Sortino è polemica sulla carenza medici

La segnalazione del deputato regionale Auteri: “Un solo pediatra per più di 400 bambini”. La replica dell’Azienda sanitaria provinciale: “Assegnazioni perfettamente in regola con quanto previsto”

SORTINO (SR) – “Il Comune di Sortino che conta 9000 abitanti di cui 400 bambini ha solo un pediatra”. La segnalazione proviene dal deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri.

“Non è possibile lasciare così tanti bambini nelle mani di un solo medico – afferma Auteri – . Voglio capire come posso sostenere i vertici dell’Asp per arrivare alla risoluzione del problema”. “Una criticità che non riguarda solo Sortino, considerato che anche a Solarino, per fare un esempio, tale figura manca da quasi un anno mentre nella vicina Floridia i professionisti sono a lista piena – aggiunge il deputato regionale -. E il problema può estendersi negli altri comuni medio piccoli della provincia”.

Carlo Auteri, ha chiesto un incontro al commissario dell’Azienda sanitaria provinciale aretusea, Salvatore Lucio Ficara. Non si è fatta attendere la replica da parte dell’Asp di Siracusa per bocca del direttore dell’Unità operativa Cure Primarie, Lorenzo Spina.

“Ogni pediatra, secondo quanto stabilito dall’Accordo collettivo nazionale per la pediatria, può assistere sino a 880 minori oltre 120 che rientrano tra i fuori ambito territoriale tra domiciliati ed extracomunitari – afferma Spina – . Su Sortino attualmente opera un pediatra il quale assiste 746 bambini di Sortino, 56 di Ferla, 12 di Cassaro e 9 di Buccheri, per un totale di 836 minori in età pediatrica. Dai dati forniti dal Comune al 31 dicembre 2022 a Sortino risultano residenti 870 bambini. L’assegnazione di un pediatra nel comune di Sortino, pertanto, è perfettamente in regola con quanto previsto ed è funzionale alle esigenze di assistenza dei minori”.

“Per ciò che riguarda le preoccupazioni manifestate dall’onorevole in merito al prossimo pensionamento del pediatra in atto operante nel Comune di Sortino, dalle verifiche effettuate non risulta immediato il suo pensionamento – afferma il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra – . E comunque, per i pediatri della provincia di Siracusa che andranno in pensione nel prossimo anno, si provvederà, se ce ne saranno le condizioni secondo quanto stabilito dall’Acn (Accordo collettivo nazionale) di pediatria, attraverso l’individuazione delle zone carenti, alla loro sostituzione”.

Il commissario Ficarra evidenzia che “La difficoltà del reperimento delle figure mediche è un problema a carattere regionale e nazionale e ciò nonostante, in quest’ultimo triennio, gravato anche dalla gestione dell’emergenza pandemica, abbiamo messo in atto con un impegno costante ed anche straordinario tutte le azioni finalizzate ad adeguare il personale alla nuova pianta organica, espletando numerosi concorsi con l’assunzione di dirigenti medici, sanitari, amministrativi, infermieri, nominando direttori di strutture complesse dando stabilità organizzativa a reparti e servizi, stabilizzando centinaia di unità di personale precario, provvedendo costantemente ad assegnare ore specialistiche ambulatoriali in tutti i comuni della provincia e a richiedere sempre in tempo utile le sostituzioni per le zone carenti di medici di famiglia, pediatri e medici di continuità assistenziale. Sono stati pubblicati concorsi per 99 medici di varie discipline sperando di poterli reperire nel mercato del lavoro”.