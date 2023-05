Spari durante la festa di Sant’Alfio a Lentini, fermato il presunto autore: ecco chi è

Gli agenti hanno fermato il presunto autore della sparatoria avvenuta il 12 maggio scorso a Lentini, durante la festa di Sant'Alfio.

Nella giornata di ieri, 23 maggio, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nei confronti di un lentinese di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Sparatoria di Sant’Alfio, la ricostruzione

Le indagini, svolte dagli investigatori del Commissariato di Lentini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, sono scaturite la notte del 12 maggio scorso, quando, nel corso dei festeggiamenti in onore di S. Alfio, a seguito di una lite per futili motivi, il soggetto si era reso responsabile del ferimento, a colpi di arma da fuoco, di un trentenne, dandosi poi alla fuga e rendendosi irreperibile.

Il fermo del presunto autore

Le attività di indagine immediatamente avviate, anche con l’ausilio di intercettazioni e pedinamenti, consentivano di ricostruire la dinamica dei fatti ed identificare l’autore del grave reato, il quale, dopo avere tentato per giorni di sottrarsi alla cattura, in data odierna è stato rintracciato ed arrestato in esecuzione del provvedimenti emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Dopo la cattura, il soggetto, che dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Foto di repertorio