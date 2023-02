Sparatorie in Florida, 3 morti tra cui bambina e giornalista tv

Tre persone, tra cui un giornalista televisivo e una bambina di nove anni, sono morti in Florida in una serie di sparatorie. Un giovane di 19 anni, sospettato “dell’omicidio di questa mattina e della sparatoria di questo pomeriggio”, è stato arrestato dalla polizia, come hanno riferito le autorità locali.

Un uomo ha aperto il fuoco sulla troupe

Ieri pomeriggio una troupe televisiva di Spectrum News 13 stava coprendo in una strada alla periferia di Orlando l’omicidio di una donna di 20 anni, avvenuto nelle ore precedenti. Un uomo ha aperto il fuoco sulla troupe, uccidendo un giornalista e ferendo un suo collega, poi è entrato in una casa vicina e, senza apparente motivo, ha sparato a una donna e alla sua figlia di nove anni, uccidendo quest’ultima.