Spente fiamme sul Monte Inici: distrutti circa 130 ettari

Le fiamme hanno distrutto circa 130 ettari tra macchia mediterranea e alberi di pino e leccio sul Monte Inici, a Castellammare del Golfo.

Le fiamme hanno distrutto circa 130 ettari tra macchia mediterranea e alberi di pino e leccio sul Monte Inici, a Castellammare del Golfo. Questa mattina intorno alle 10 l’incendio è stato definitivamente spento. Sono intervenuti pure due elicotteri e due canadair. Il rogo è divampato da contrada Gagliardetta-Piano Principe nella mattinata del 7 maggio sviluppandosi su due fronti. Il primo punto era nella zona Firriato e l’altro alla Vaccheria. Alle 20 di ieri era stato domato ma il vento ha fatto riaccendere il fuoco.

Le parole del primo cittadino

Il sindaco Giuseppe Fausto ha ringraziato coloro che “si sono spesi per tutta la giornata di ieri e stanotte su monte Inici salvaguardando l’incolumità pubblica. Grazie alle guardie forestali, alle squadre dei vigili del fuoco di Alcamo, Salemi e Trapani ed all’associazione di protezione civile Fire Rescue. Grazie anche a Vincenzo Fiordilino, perito tecnico capo del corpo forestale in pensione che si è speso ininterrottamente sui luoghi. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose e persone ma, dopo quella gravissima del 9 marzo, si tratta dell’ennesima ferita al nostro patrimonio naturale”.