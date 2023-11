VIDEO | Spettacolare tromba d’aria sul mare della costa amalfitana, le immagini del vortice

Una altissima colonna d'aria e acqua si alza in cielo e si dirige verso terra, prima di infrangersi contro la scogliera e dissolversi

Il maltempo sta caratterizzando in queste ore l’Italia meridionale con forte vento e pioggia incessante. Dalla Campania, in particolare dalla costa amalfitana, arrivano le spettacolari immagini di un video che mostra una tromba marina. Una altissima colonna d’aria e acqua si alza in cielo e si dirige verso terra, prima di infrangersi contro la scogliera e dissolversi poco dopo.

Il vortice si infrange sulla costiera

Il vortice è stato immortalato da alcuni video diventati subito virali e postati sui vari social. Le immagini arrivano dalla zona del centro abitato di Maiori e la località Capo d’Orso.

video da X

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI