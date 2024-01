Gli sponsor più famosi nella storia delle squadre di calcio siciliane

Gli sponsor di maglia giocano un ruolo chiave, portando con sé storia, identità e anche un po' di rivalità. Ecco alcuni degli sponsor più famosi delle squadre calcistiche siciliane

Le squadre di calcio in Sicilia sono non solo un simbolo di passione sportiva, ma anche una finestra aperta sulla ricca storia culturale dell’isola. Tra le numerose componenti che contribuiscono al fascino di queste squadre, gli sponsor di maglia giocano un ruolo chiave, portando con sé storia, identità e anche un po’ di rivalità. In questa panoramica, esploreremo alcuni degli sponsor più famosi delle squadre calcistiche siciliane.

Il Palermo Calcio, una delle squadre più iconiche del panorama calcistico italiano, ha avuto diversi sponsor storici che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del club. Attualmente i rosanero sono in Serie B, ma nessuno può dimenticare i gloriosi anni di Miccoli, Cavani e Pastore, in cui la trasferta al Barbera era un incubo anche per le corazzate del Nord come Juventus, Milan ed Inter. La maglia del Palermo è stata a lungo tra le più ambite per le sponsorizzazioni. Attualmente ad occupare il posto centrale della casacca è Old Wild West, nota catena di fast food. Nel corso del tempo altre società storiche come Eurobet e Alitalia sono state presenti in alcune delle fasi storiche più importanti vissute dal Palermo.

Gli sponsor del Catania

Il Calcio Catania è una delle squadre di calcio più storiche e amate della Sicilia e dell’Italia. La sua storia è ricca di trionfi, sfide e momenti indimenticabili che hanno plasmato l’identità del club nel corso degli anni. Il club è stato fondato nel 1908 da un gruppo di appassionati di calcio a Catania, città situata sulla costa orientale dell’isola. Nel corso dei primi decenni, il Catania ha giocato principalmente nei campionati regionali, guadagnando gradualmente popolarità e rispetto nel panorama calcistico siciliano. Il momento migliore è arrivato negli anni 2000, quando insieme al Palermo, hanno mostrato il miglior volto dello sport in Sicilia.

La maglia rosso e azzurra ha visto numerosi sponsor iconici con cui ha scritto importanti pagine di storia: quello più presente è SP Energia Siciliana (per ben 14 stagioni quasi senza interruzioni); Domusbet, importante società di giochi e scommesse, è stata sponsor per tre anni, fino al 2019, prima dell’avvento del decreto dignità. Bisogna tuttavia specificare che qualora questo decreto dovesse essere revocato, è probabile che le aziende del settore iGaming tornerebbero a bussare alle porte del Catania (e delle altre società di calcio, più in generale) per esibirsi come main sponsor. Ci si può facilmente rendere conto dell’estensione di questo settore di business consultando una guida degli esperti sulle migliori slot online disponibili su internet oppure leggendo i report di ADM sul gettito delle scommesse e del gioco più in generale. Insomma, la capacità di investimento di queste aziende appare assai significativa.

Il Messina, fondato nel 1900, ha attraversato una serie di alti e bassi nel corso dei decenni, ma ha sempre mantenuto un forte legame con la comunità locale e una base di tifosi appassionati. Anch’essa ha militato per qualche anno in Serie A (con sponsor storico ‘Caffè Miscela d’Oro’), anche se gran parte della sua storia l’ha vissuta nelle serie inferiori. La gloriosa maglia biancoscudata avrà per questa e la prossima stagione come sponsor StarCasinò Sport, sito di infotainment legato a StarCasinò, società molto nota di giochi e scommesse.

In conclusione, gli sponsor di maglia hanno contribuito a definire l’identità e la narrazione delle squadre di calcio siciliane nel corso degli anni. Oltre a offrire sostegno finanziario, queste partnership hanno creato legami profondi con le comunità locali, celebrato le tradizioni regionali e reso omaggio alla bellezza e alla diversità della Sicilia.