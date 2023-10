Lo sport protagonista dei weekend di Centuripe

Presentata nei giorni scorsi l’iniziativa promossa a livello nazionale per promuovere l’attività fisica nei parchi

CENTURIPE (EN) – Il comune entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute Spa. Il centro ennese, infatti, ha aderito al progetto Sport nei parchi, ideato da Sport e Salute Spa (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso in collaborazione con l’Anci (Associazione nazionale dei Comuni Italiani).

Il progetto abbraccia tutta Italia, unendo le persone da Nord a Sud attraverso lo sport all’aperto e aderisce così a un nuovo modello di fruizione degli spazi verdi pubblici per la pratica sportiva gratuita durante i fine settimana, per tutti e senza limiti di età. L’iniziativa è stata presentata nei giorni nel Parco Robinson e si svilupperà nel corso delle prossime settimane.

Lo scorso fine settimana hanno preso il via le attività sportive

Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, il Comune di Centuripe, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, ha aderito quindi alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. Lo scorso fine settimana hanno preso il via le attività sportive di ginnastica adattata e respiratoria, pallavolo, calcio (10-13 anni), taekwondo, total body e ginnastica aerobica, dirette rispettivamente dalle Asd/Ssd beneficiarie dei fondi del progetto: Asd Go to fitness and dance, Asd Real Centuripe, Asd Us Centuripe, Asd Centuripe Taekwondo e Apd Kentoripa.

A presentare l’iniziativa e il programma un momento istituzionale con il sindaco Salvatore La Spina e il vice sindaco Salvo Longo, il referente del progetto di Sport e Salute Spa Pasqualina Germanà Vinci, il coordinatore di Sport nei Parchi del Comune Mario Guagliardo, rappresentante dell’associazione Usd Real Centuripe e Maria G. Galvagno, dirigente scolastico dell’istituto Enrico Fermi di Centuripe.

Nei prossimi venerdì, sabato e domenica, fino al raggiungimento delle 390 ore complessive, saranno allestite al Parco Robinson le isole sportive con le associazioni. L’unico requisito richiesto per partecipare è avere un certificato medico per l’attività fisica.