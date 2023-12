Stabilizzazioni Asu, incontro in Assessorato coi sindacati: “Obiettivo chiudere vertenze precari”

La stabilizzazione dei lavoratori Asu è stata al centro di un incontro questa mattina: le parole dell'assessore regionale Nuccia Albano

La stabilizzazione dei lavoratori Asu è stata al centro di un incontro questa mattina tra i rappresentanti dell’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e i sindacati. Il dirigente del dipartimento Lavoro, Ettore Foti, il capo di gabinetto e i funzionari hanno illustrato la norma contenuta nel ddl di Stabilità nella quale è previsto che ogni lavoratore potrà scegliere se sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali con gli enti della Pubblica amministrazione del territorio regionale oppure mantenere il sussidio fino a 36 ore a settimana. La misura, approvata ieri in Commissione Bilancio, adesso dovrà passare dalla votazione dell’Ars per mettere fine a una vicenda che si protrae da oltre 30 anni. All’incontro erano presenti le sigle sindacali Cisl Pf, Cobas Codir, Usb, Fp Cgil, Ugl, Ugl Ale, UilTemp, Confintesa.

L’assessore Albano: “Vogliamo chiudere tutte le vertenze”

«Ringrazio gli uffici per l’impegno profuso in questi mesi – dichiara l’assessore alla Famiglia, politiche sociali e lavoro, Nuccia Albano – che ci ha permesso di poter giungere all’approvazione di un testo che darà dignità ai 3.700 lavoratori Asu. Stiamo dimostrando, con i fatti, di mantenere le promesse. Il governo Schifani è impegnato nel chiudere tutte le vertenze che riguardano il precariato in Sicilia, problema al quale nessuno fino ad oggi aveva dato risposte concrete». I sindacati, al termine dell’incontro, hanno espresso apprezzamento per il percorso intrapreso.