Stalking con flautulenze a giornalista del Tg1: 5 dirigenti Rai a rischio processo

La giornalista sarebbe stata chiusa per ore in una stanza con un collega che non smetteva di emettere flautulenze e cattivi odori

5 dirigenti della Rai accusati di stalking, lesioni e tentativo di violenza privata ai danni della giornalista del Tg1, Dania Mondini, sono a rischio processo.

Negli scorsi giorni si sono concluse le indagini, focalizzatesi su una serie di comportamenti discriminatori che gli indagati avrebbero posto in essere nei confronti della donna, che sarebbe addirittura stata chiusa in stanza con un collega che “non riusciva a trattenere flautulenze ed eruttazioni”.

I legali della giornalista: “Fatti gravissimi per i quali aspettiamo giustizia da anni”

“Ci sentiamo di anticipare questa notizia per prevenire eventuali tentativi, come quello accaduto esattamente un anno fa, di sminuire gli avvenimenti oggetto del delicato procedimento penale – le parole i legali della donna Ruggero Panzieri, Francesco Falvo D’Urso e Claudio Loiodice – Infatti, qualcuno, non certamente noi, aveva divulgato notizie circa una situazione giudicata semplicemente sgradevole, che si stava verificando nella redazione del Tg1 mattina, cercando di minimizzare quello che realmente stava accendendo. Non si trattava solo di incresciose e maleodoranti flatulenze, bensì di fatti gravissimi per i quali da anni aspettiamo giustizia”.