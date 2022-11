Riusciva a trovarle perfino in un’altra città: amiche perseguitate da uno stalker

Stalking, continui contatti telefonici, molestie e pedinamenti: divieto di avvicinamento per un 39enne.

I carabinieri della stazione di Paceco (TP) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal Tribunale di Trapani, che impone a un 39enne trapanese il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle presunte vittime, due 24enni del posto. L’uomo è accusato di stalking e molestie nei confronti delle due vittime, due giovani amiche di Paceco.

Ecco cosa hanno scoperto i carabinieri dopo la denuncia delle 24enni.

Stalking e molestie a due amiche: provvedimenti a Paceco

Le due amiche si erano rivolte ai carabinieri in quanto l’atteggiamento del 39enne risultava essere caratterizzato da continui contatti telefonici, molestie e pedinamenti. Ciò che ha maggiormente colpito il personale dell’Arma è stato lo stupore delle vittime nel vedersi di fronte l’uomo in ogni luogo da loro frequentato. A nulla serviva cambiare locale per le uscite serali o perfino la città: l’uomo riusciva sempre a trovarle.

La minuziosa attività d’indagine eseguita dai militari di Paceco ha portato all’individuazione di un dispositivo localizzatore installato dall’uomo sotto l’auto di una delle due ragazze. Questo oggetto gli permetteva di monitorarne costantemente gli spostamenti.

L’odierno provvedimento – a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – scaturisce a seguito di un’attenta attività di indagine eseguita dai carabinieri di Paceco pienamente condivisa dall’autorità giudiziaria.