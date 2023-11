Tragedia sulla Statale 288, ennesimo incidente mortale in Sicilia: una vittima

Traffico in tilt e una vittima: è il bilancio del terribile incidente avvenuto sulla Statale "Di Aidone", nell'Ennese.

Ennesima disgrazia sulle strade siciliane: sulla Strada Statale 288 “Di Aidone”, nell’Ennese, una persona ha perso la vita in seguito a un incidente mortale.

Ancora ignote le generalità della vittima. L’Anas segnala un rallentamento del traffico nella zona del sinistro.

Incidente mortale sulla Statale 288 ad Aidone

Di seguito la nota dell’Anas sull’incidente: “Sulla strada statale 288 Di Aidone il traffico è rallentato in prossimità del chilometro 49,600, ad Aidone (EN) a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, una vettura è uscita di strada autonomamente e, nell’impatto, una persona ha persona ha perso la vita”.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La disgrazia di Scicli

Non si tratta, purtroppo, dell’unico incidente mortale registrato in Sicilia negli ultimi giorni. A Scicli, nel Ragusano, il giovane Adam Khalifa è morto a soli 19 anni dopo un terrificante schianto tra un’auto e lo scooter a bordo del quale la vittima viaggiava con un amico, ferito gravemente e attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il giovane alla guida della vettura è accusato di omicidio stradale.

