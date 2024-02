Strada provinciale Acireale – Riposto, revocato il divieto di circolazione per le biciclette

"L'ordinanza poteva rappresentare un danno per la comunità. Grazie alla Città Metropolitana di Catania".

Revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il divieto di circolazione delle bici lungo la strada provinciale 2/I-II che da Acireale conduce a Riposto, emessa dalla Città metropolitana di Catania con l’obiettivo di garantire la sicurezza.

L’ordinanza aveva prodotto un certo clamore tra appassionati, e non solo, del mezzo a due ruote.

Strada provinciale Acireale – Riposto, revocato divieto per le bici

A dare la notizia è Gianluca Cannavò, già consigliere provinciale e capogruppo alla Provincia di Catania, che nei giorni scorsi era stato contattato da diversi ciclisti preoccupati per l’ordinanza. “Ho appena avuto conferma dalla Città metropolitana che l’ordinanza è stata revocata – spiega Cannavò – Ringrazio il sindaco della Città metropolitana, Enrico Trantino, il dirigente, l’ingegnere Giuseppe Galizia, e gli amici sindaci di Acireale e Riposto, Roberto Barbagallo e Davide Vasta, per le verifiche compiute nell’immediatezza dei fatti e per il buon esito della vicenda”.

“L’ordinanza era un danno alla comunità”

“Era importante farlo, a mio parere, perché ci troviamo in un territorio ad alta densità turistica e caratterizzato da un meraviglioso lungomare. Rendere inaccessibile alle bici quel tratto della strada provinciale poteva rappresentare un danno per la comunità. E poi ci sono tanti appassionati delle due ruote che si erano allarmati per l’ordinanza”.

“È chiaro – prosegue Cannavò – che sia necessario garantire anche la sicurezza di chi percorre quella strada. Mi è stato riferito che presto verranno avviati dei lavori di messa in sicurezza su diverse strade di competenza provinciale, mi auguro che anche quel tratto di strada venga adeguatamente attenzionato, non solo con il potenziamento della segnaletica stradale ma anche – conclude – con interventi strutturali che consentano una circolazione più sicura”.