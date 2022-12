Strade bagnate a Palermo da due giorni: ecco il perchè

Le strade di Palermo sono bagnate, ma non è caduta pioggia sul capoluogo di regione negli ultimi giorni: ecco perchè

Hanno destato molto stupore le immagini delle strade di Palermo, presentatesi bagnate negli ultimi due giorni.

Sul capoluogo siciliano, infatti, non è caduta pioggia e, per tale motivo, i cittadini, soprattutto sui social, si stanno interrogando sul perché si sia sviluppato un fenomeno del genere.

Ecco perchè le strade di Palermo sono bagnate

A fare chiarezza è intervenuto Vincenzo Insinga, meteorologo di 3B Meteo, che ai nostri microfoni ha spiegato le ragioni che hanno portato l’acqua sulle carreggiate palermitane.

“Il fenomeno è stato causato dall’umidità elevata – afferma Insinga al Quotidiano di Sicilia – Solitamente questo tipo di fenomeno si manifesta in primavera quando delle masse di aria calda arrivano sul mare ancora freddo e quindi l’avvezione di aria calda favorisce la condensazione del vapore acqueo. In questo caso, siamo in presenza di un‘avvezione di aria molto calda dal Nord Africa a dicembre sul mare molto freddo e questo favorisce la formazione dell’umidità. E’ proprio il contrasto tra l’aria calda del Nord Africa e la superficie del mare fredda a generare condensazione di vapore acqueo, nebbia e/o, appunto, umidità”.