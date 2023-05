Strage di Capaci, la commemorazione degenera: scontri con la polizia a Palermo – VIDEO

"Momento di una tristezza micidiale", tensione durante le commemorazioni del giudice Falcone e delle vittime di Capaci. Ecco cosa è accaduto.

Scontri con la polizia in via Notarbartolo a Palermo in occasione della manifestazione per ricordare le vittime della strage di Capaci nel giorno del 31esimo anniversario.

Pare che la contro-manifestazione partita dall’Università di Palermo – con la partecipazione di studenti, ma anche partigiani e altri attivisti dell’antimafia – sia stata bloccata prima che potesse raggiungere l’albero Falcone. Questo nel rispetto di un’ordinanza emessa dalle autorità per garantire lo svolgimento pacifico della manifestazione “ufficiale”.

Strage di Capaci, scontri con la polizia a Palermo

Per ordinanza della Questura di Palermo, la contromanifestazione – partita alle 15.30 del 23 maggio dalla sede della Facoltà di Giurisprudenza – non avrebbe potuto raggiungere l’albero Falcone – in via Notarbartolo – e alcuni luoghi toccati dalla manifestazione principale per “motivi di sicurezza“.

Questo, però, non ha fermato i partecipanti. Proprio mentre si osservava il minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Capaci, sarebbero iniziati i momenti di tensione tra i manifestanti e il personale di polizia presente all’evento commemorativo.

Tra coloro che hanno riportato la propria testimonianza dell’accaduto, anche sui social, c’è Valentina Chinnici. Su Facebook, scrive: “Ci hanno bloccato. Hanno fermato il corteo nonviolento della società civile. Corteo con studenti, partigiani, CGIL, rappresentanti delle istituzioni. Dicono che temono che disturbiamo la manifestazione ‘ufficiale’. È un momento di una tristezza micidiale”.

Fonte foto: Facebook – Valentina Chinnici