Strage Capaci, Maria Falcone: “Mai fatte passerelle, qui presenza istituzioni”

“Non abbiamo mai fatto passerelle. Lavoriamo tutto l’anno, è chiaro che quando si fa una manifestazione che tende ogni anno ad essere la conclusione di un percorso educativo le istituzioni devono essere presenti perché sono quelle con cui dobbiamo colloquiare per avere le possibilità di cambiamento”. Così Maria Falcone parlando con I giornalisti a Palazzo Jung, a Palermo, per le celebrazioni del 31esimo anniversario della strage di Capaci.

“Non mi interessa a quale partito appartengono. In 30 anni abbiamo visto passerelle di tutti i colori, ma non le chiamerei passerelle, ma presenze delle istituzioni”, aggiunge la sorella del giudice.