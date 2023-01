Strage di Erba, rinvenuto morto legale di Mario Frigerio: avviate indagini

A Novedrate trovato morto l'avvocato Manuel Gabrielli, 47enne che ha rappresentato Mario Frigerio (sopravvissuto della strage di Erba).

A Novedrate (provincia di Como) è stato trovato senza vita l’avvocato Manuel Gabrielli, 47enne con studio a Seregno e iscritto al foro di Monza. Il legale ha rappresentato Mario Frigerio, unico sopravvissuto della strage di Erba (testimone chiave nel processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi). Il corpo del professionista è stato rinvenuto nel garage dalla moglie. La Procura di Como ha disposto l’autopsia. Pare che non sia esclusa l’ipotesi del gesto volontario. Nel corso della sua carriera si è occupato di processi contro la criminalità organizzata e attualmente ne seguiva uno su un omicidio avvenuto a Monza qualche anno fa. Davanti alla Corte di Assise brianzola mercoledì avrebbe dovuto battersi per l’innocenza del suo assistito. È stato pure il legale di Michele Bravi, cantante coinvolto in un incidente stradale verificatosi a Milano nel 2018 che provocò il decesso di una 58enne (ha patteggiato un anno e sei mesi per omicidio stradale).