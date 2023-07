Cadavere nel mare dello Stretto di Messina, avvistato da un traghetto

Nel mare dello Stretto di Messina è stato avvistato un cadavere

Nel mare dello Stretto di Messina è stato avvistato un cadavere. La segnalazione è stata lanciata da un traghetto della compagnia Caronte&Tourist che stava attraccando a Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria.

La scoperta del cadavere

L’allarme della tragica scoperta è arrivata alla Capitaneria di Porto intorno alle ore 12, poco prima dell’approdo del traghetto nella località in Calabria. L’imbarcazione è stata fermata per un po’ di minuti, per poi dare l’ordine che la navigazione poteva continuare sulla rotta.

Intanto, la guardia costiera sta effettuando le operazioni per recuperare il cadavere che da quanto emerge pare sia di un uomo.

L’aggiornamento

È stato chiarito di chi è il cadavere trovato nel mare dello Stretto di Messina, anche se ancora non si conosce l’identità. Dalle prime informazioni si tratta di un uomo anziano di circa 70 anni, pelle chiara e indossava solo un costume.

Il corpo è nelle mani del medico legale adesso che effettuerà gli esami e l’autopsia.

Immagine d’archivio