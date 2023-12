Studio effetti tossici E-cig: palermitano tra i ricercatori fondazione Veronesi

La supervisor Luisa Tesoriere:"Questo risultato premia non solo la validità del progetto ma anche l’impegno del nostro gruppo"

Ha vinto una Post-Doctoral Fellowship finanziata dalla fondazione Umberto Veronesi (FUV) per lo studio di potenziali effetti tossici sui globuli rossi umani degli estratti di vapori/aerosol generati da prodotti del tabacco di nuova generazione (NGPs). Parliamo di Ignazio Restivo, giovane biologo palermitano che ha apprfondito e provato, assieme ai colleghi, i danni potenziali delle sigarette elettroniche ed i prodotti per il riscaldamento del tabacco, comparandole al fumo di sigaretta tradizionale (studio NeGePrE).

“Questo risultato premia non solo la validità del progetto ma anche l’impegno che il nostro gruppo ha dedicato da qualche tempo allo studio della tossicità del tabacco sui globuli rossi. Un effetto non ancora esplorato”. Così la supervisor Luisa Tesoriere, professoressa ordinaria di Biochimica del Dipartimento Stebicef e responsabile del Laboratorio di Biochimica presso cui Restivo svolgerà il progetto per dodici mesi”.