Stupro di gruppo a Palermo, anche gli uomini in corteo, l’iniziativa lanciata da La Vardera

La Vardera lancia il corteo in cui a marciare saranno gli uomini, per dire no alla violenza sulle donne, dopo il grave stupro di Palermo

Il corteo organizzato da un uomo per gli uomini e per dire no alla violenza sulle donne, si ripercorrerà il tragitto dell’agghiacciante stupro di Palermo in modo simbolico. Questa è l’iniziativa che il deputato all’Ars, Ismaele La Vardera, porterà in strada venerdì 1 settembre a partire dai Quattro Canti di Palermo, dalle ore 18, fino ad arrivare al Foro Italico alle 19 circa.

“Mi sento indignato e ho provato quasi vergogna nel sentirmi palermitano – dice il presidente di Sud chiama Nord – ho pensato che gli uomini che non ci stanno, debbano metterci la faccia. Io per primo ci metto la faccia, perché le donne non devono essere minimante sfiorate, figuriamoci violentate. Di violenza sulle donne spesso ne parlano solo donne, invece dovremmo essere noi a fare autocritica e iniziare a sensibilizzare sul tema”.

E proprio per questo, il corteo avrà una tonalità rossa: un nastro che ogni uomo, quasi come se fosse una ferita, potrà mettere dove vorrà per dimostrare alla città e alla ragazza in primis, che non è da sola e che Palermo è con lei.

Presente la mamma di Roberta Siragusa

“Ho ricevuto tante adesioni – continua La Vardera – gente che mi contatta per partecipare, perché si sente indignato. Ma questo corteo non è solo per lei, ma per tutte quelle donne che hanno subito le angherie degli uomini che, sempre più spesso, hanno atteggiamenti violenti nei confronti delle ragazze”.

Adesioni che arrivano da ogni parte della Sicilia e da ogni settore: come il cantautore dei Tinturia Lello Analfino, i comici palermitani dei 4 Gusti. Ma non solo, al corteo prenderà parte anche la mamma della caccamese Roberta Siragusa, la ragazza uccisa da Pietro Morreale, la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone e Valentina Cicirello dell’organizzazione umanitaria Life & Life, capofila della Rete antiviolenza Amorù.

“È simbolico, è vero. Ma è importante parlarne e dare un segnale forte e deciso. La politica è anche questo e spero che i miei colleghi e gli amministratori ne prendano parte. Io, non potevo esimermi da gridare il mio pensiero e di sostenere anche tutte quelle donne che ogni giorno sono vittime di violenze e che magari oggi vivono nell’ombra. Ecco, mi rivolgo a loro. Io ci sono” conclude La Vardera.

Il corteo, organizzato da Ismaele La Vardera, si terrà venerdì 1 settembre, partirà alle 18 dai Quattro Canti (a Palermo) e arriverà intorno alle 19.30 al Foro Italico, luogo nel quale si è consumato lo stupro.