Stupro di gruppo a Palermo, vittima sui social: “Basta inventare ora vi denuncio”

"Mi fate schifo", scrive la giovane che ha denunciato i ragazzi che l'avrebbero violentata al Foro Italico a Palermo

“Mi fate troppo schifo. ‘Io la conosco’, ma chi ca..o vi conosce. Che vi vantate di cose che non avete mai fatto con me. Non mi farei problemi a dire che sia così, perché alla fine non è un delitto. Ma sentire la gente che inventa le cose mi fa uscire pazza. Che schifo. Quante denunce di diffamazione volete per smetterla?”. A scriverlo sui social è la ragazza palermitana di 19 anni che ha denunciato sette giovani di averla stuprata in gruppo lo scorso 7 luglio al Foro italico di Palermo.

La giovane trasferita in una comunità protetta

La giovane, che pochi giorni fa è stata trasferita in una comunità protetta fuori dalla Sicilia, replica a tutte le persone che, anche sui social, hanno detto di avera avuto con lei una relazione.