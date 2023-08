Stupro di gruppo a Palermo, orrore sul web: chat che diffondono video della violenza

Lo stupro di gruppo a Palermo ora sta diventano anche "virale". Sul web nascono gruppi di chat per diffondere i video dell'orrore

Lo stupro di gruppo che avrebbe subìto la ragazza di diciannove anni a Palermo, lo scorso 7 luglio, adesso circola anche sul web. Ebbene, stanno nascendo, a quanto pare da oggi, giorno in cui si stanno svolgendo altri interrogatori dei presunti colpevoli, alcuni gruppi di chat che stanno diffondendo video e foto della violenza di cui sarebbe stata vittima la ragazza al Foro Italico.

Le chat e l’incubo che ritorna

L’esistenza dei gruppi di questo tipo, che vanno ovviamente e assolutamente segnalati alle autorità, è stata denunciata sui social da alcuni utenti di Twitter soprattutto, infatti l’hashtag è andato addirittura in tendenza. Ci sono in totale tre gruppi di questo tipo in una nota app di messaggistica e uno conta quasi 20.000 iscritti. Iscrizioni che crescono di minuto in minuto, di ora in ora.