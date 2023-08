Lo stupro di gruppo a Palermo, gli interrogatori: c’è una confessione, ma ordinata la scarcerazione

Sono iniziati questa mattina gli interrogatori dei presunti colpevoli sullo stupro di gruppo avvenuto a Palermo nei confronti di una diciannovenne, la notte del 7 luglio

Sono iniziati questa mattina gli interrogatori dei presunti colpevoli sullo stupro di gruppo avvenuto a Palermo nei confronti di una diciannovenne, la notte del 7 luglio. Ripercorrendo in modo brevissimo la vicenda: la ragazza vittima degli orrendi abusi si trovava in un luogo della movida palermitana, cioè alla Vucciria. Lì sarebbe stata avvicinata da uno degli indagati, l’avrebbero indotta ad ubriacarsi in locale che si trova nei pressi della piazza, le avrebbero anche fatto fumare un po’ di marijuana e poi è iniziato l’incubo.

Il gruppo dei presunti colpevoli sarebbe formato da sette persone, tutti giovani dai 17, ai tempi del fatto, oggi 18, ai 22 anni circa. Tutti quanti avrebbero accompagnato la vittima in un luogo appartato, un cantiere che si trova al Foro Italico, dove c’è una scarsa illuminazione e avrebbero iniziato gli abusi. Il tutto è stato filmato e proprio qualche giorno fa è arrivata l’ammissione di colpa da parte del minorenne.

La scarcerazione

Sabato vi è stato l’interrogatorio del soggetto che era minorenne quando è stato compiuta la violenza sessuale ai danni della ragazza. Il giovane, diventato maggiorenne dopo l’episodio di violenza, nel corso dell’interrogatorio davanti al gip del Tribunale dei Minori, ha ammesso le sue colpe. Ad inchiodarlo ci sono anche i video raccolti dagli investigatori oltre a una foto in chat con gli amici.

Al termine dell’interrogatorio di garanzia la gip Alessandra Puglisi ha scarcerato il ragazzo e ha deciso il trasferimento in comunità. La Procuratrice dei minori Claudia Caramanna ha fatto ricorso contro la decisione della gip per chiedere che il ragazzo torni in cella.

Gli interrogatori

Dopo l’interrogatorio del primo, sono in corso gli interrogatori di altri tre presunti colpevoli dello stupro di gruppo oggi. I ragazzi a loro colpa hanno la denuncia della vittima, alcune immagini dei sistemi di videosorveglianza che li hanno immortalati con la diciannovenne, i video girati e le intercettazioni dei messaggi scambiati su WhatsApp.

